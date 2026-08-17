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AH股新聞

17/08/2026 15:04

【聚焦數據】內地首7月地產投資降19.2%，商品房銷售額跌13.1%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 內地首7月房地產開發投資降19.2%
▷ 商品房銷售額降13.1%，銷售面積降11.8%
▷ 房地產企業到位資金降20.3%

　　國家統計局公布，首7月房地產開發投資投資43009億元（人民幣．下同），同比下降19.2%，降幅較1-6月進一步擴大1.2%。其中，住宅投資33172億元，下降19.1%。

　　1-7月份，新建商品房銷售額42718億元，下降13.1%，降幅較1-6月縮小0.5個百分點；其中住宅銷售額下降13.2%。新建商品房銷售面積45021萬平方米，同比下降11.8%；其中住宅銷售面積下降12.7%。

*房屋新開工面積降24%，商品房待售面積跌0.8%*

　　1-7月份，房地產開發企業房屋施工面積557,572萬平方米，同比下降12.7%。其中，住宅施工面積387,051萬平方米，下降13.0%。房屋新開工面積26700萬平方米，下降24.0%。其中，住宅新開工面積19490萬平方米，下降24.6%。房屋竣工面積19195萬平方米，下降23.2%。其中，住宅竣工面積13443萬平方米，下降25.5%。

　　7月末，商品房待售面積75911萬平方米，同比下降0.8%。其中，待售3年以下面積55559萬平方米，下降3.6%。

　　1-7月份，房地產開發企業到位資金45748億元，同比下降20.3%，降幅較1-6月略擴0.1個百分點。其中，國內貸款6300億元，下降32.1%；自籌資金16544億元，下降18.5%；定金及預收款14376億元，下降14.4%；個人按揭貸款6040億元，下降23.5%。
《經濟通通訊社17日專訊》

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