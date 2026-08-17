中國中冶(01618)7個月新簽合同額4475億人幣跌27%，新簽海外合同額跌36%

中國中冶(01618)(滬:601618)公布，今年首7個月新簽合同額4474.6億元（人民幣．下同），跌26.8%，其中新簽海外合同額391.3億元，跌36%。
該集團指，7月新簽重大合同包括六鋼集團裝備升級4300mm高性能寬厚板項目軋鋼工程EPC總承包項目，合同額29億元，而東盛合芯三維芯片集成製造（一期）項目合同額16.5億元。
《經濟通通訊社17日專訊》
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17/08/2026 08:47
中國中冶(01618)(滬:601618)公布，今年首7個月新簽合同額4474.6億元（人民幣．下同），跌26.8%，其中新簽海外合同額391.3億元，跌36%。
該集團指，7月新簽重大合同包括六鋼集團裝備升級4300mm高性能寬厚板項目軋鋼工程EPC總承包項目，合同額29億元，而東盛合芯三維芯片集成製造（一期）項目合同額16.5億元。
《經濟通通訊社17日專訊》
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