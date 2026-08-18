《政政經經－石鏡泉》華爾街開始買中國

時隔兩年多，華爾街傳奇投資者，重新把目光投向了中國資產。



最新文件顯示，華爾街傳奇投資大亨德魯肯米勒旗下投資平台杜肯家族辦公室(Duquesne Family Office)，二季度新建倉百度ADR(US.BIDU)。



這是自2023年第四季度清倉阿里巴巴ADR後，德魯肯米勒旗下基金首次重新買入中概股。



德魯肯米勒在華爾街幾乎是一個無法繞開的名字，他是1992年那場著名的「做空英鎊」交易的重要投資者。



但比一場經典交易更厲害的，是他的長期成績。



*30年不敗紀錄*



1981年至2010年，德魯肯米勒旗下的Duquesne長期保持約30%的年化回報，而且沒有出現過一個虧損年度。2010年，德魯肯米勒主動關閉Duquesne Capital，當時管理規模已經超120億美元。



這也是為甚麼他的一舉一動，總會被市場放大觀察。



德魯肯米勒的投資體系核心，有幾個很樸素的詞：宏觀、趨勢、賠率、倉位。



先判斷大的方向，再尋找最值得下注的資產；一旦判斷足夠強，就敢於集中火力；如果判斷錯了，則快速認錯。



他自己曾總結過一個很有意思的觀點：市場大多數時候其實是對的，真正危險的是自己被困在錯誤的那一小部分時間裏。



這一次重新買入中概股，真正值得看的不是他買了甚麼，是一個曾經離開中概股多年的頂級投資者，為甚麼又回來了。



答案或許並不複雜。過去兩年，中國科技資產的敘事發生了變化。



*中國AI競爭力顯現*



尤其是DeepSeek出現後，全球市場第一次如此直觀地看到：中國AI並不只是「追趕者」，而是在成本、模型效率和應用落地方面形成了自己的競爭力。



中國AI的迅速發展，開始重新改變海外資金對中國科技資產的認知。



愈來愈多海外資金，開始從「宏觀判斷中國」，轉向「尋找中國資產」。



近期，多隻海外ETF正在增加中國芯片產業鏈的配置。



聚焦存儲芯片產業鏈的Roundhill Memory ETF(US.DRAM)調整持倉。截至8月13日收市，A股存儲企業長鑫科技(滬:688825)在該基金中的權重為4.46%；今年6月首次被納入基金的兆易創新(03986)，權重為1.16%。



美國主動管理型ETF機構Tema ETFs近期也宣布，將長鑫科技納入旗下聚焦存儲芯片行業的產品Tema內存ETF(US.DISK)，截至8月13日收盤持倉比例為8.07%。



*外資回流中國股市*



高盛最新全球資金流向報告顯示，在截至8月5日的近一個月內，全球股票基金獲得1828億美元淨流入。



其中，新興市場基金獲得872億美元淨流入，中國股票基金獲得508億美元淨流入。中國股票基金的淨流入，佔到了新興市場基金淨流入總額的近六成。



此外，頂級投資者德魯肯米勒，除了中概股百度之外，旗下基金Duquesne二季度總共增持16隻股票、減持11隻股票、新進48隻股票、清倉23隻股票。



文件顯示，截至第二季度末，Duquesne持倉總市值從上季末的33.8億美元增至51.1億美元。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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