《滬／深股通》中際旭創(300308)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|兆易創新
|(603986)
|3578.25
|中國巨石
|(600176)
|1945.48
|藥明康德
|(603259)
|1746.58
|亨通光電
|(600487)
|1640.52
|寒武紀
|(688256)
|1575.21
|貴州茅台
|(600519)
|1519.06
|瀾起科技
|(688008)
|1474.25
|長電科技
|(600584)
|1362.89
|生益科技
|(600183)
|1271.63
|工業富聯
|(601138)
|1251.06
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|4110.06
|新易盛
|(300502)
|3285.16
|寧德時代
|(300750)
|3008.66
|東山精密
|(002384)
|2215.33
|天孚通信
|(300394)
|1870.04
|通富微電
|(002156)
|1814.20
|北方華創
|(002371)
|1400.37
|雲南鍺業
|(002428)
|1299.65
|君正股份
|(300223)
|1293.26
|紫光股份
|(000938)
|1258.32
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社18日專訊》
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