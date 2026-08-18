《神州頭條》財經報章頭版摘要：前7月經濟運行總體平穩向新向優

內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



紀念江澤民同志誕辰100周年大會在京隆重舉行

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中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委17日上午在人民大會堂隆重舉行大會，紀念偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者江澤民同志誕辰100周年。



充分發揮存量政策效能，及時謀劃出台增量政策

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國務院總理李強8月17日主持召開國務院第十二次全體會議，深入學習貫徹習近平總書記關於當前經濟形勢和經濟工作的重要講話精神，強調要切實把思想和行動統一到黨中央對形勢的科學判斷和決策部署上來，扎實做好各項工作，努力完成全年經濟社會發展目標任務，實現「十五五」良好開局。



前7月經濟運行總體平穩向新向優

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國家統計局8月17日發布數據顯示，1-7月份，全國規模以上工業增加值同比增長5.3%，全國服務業生產指數同比增長4.7%，社會消費商品和服務零售總額同比增長2.6%。國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，總的來看，1-7月份我國經濟運行總體平穩，保持向新向優向好發展態勢。





《上海證券報》



紀念江澤民同志誕辰100周年大會在京隆重舉行

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紀念江澤民同志誕辰100周年大會在京隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平習近平發表重要講話，高度評價江澤民同志為黨和人民建立的不朽功勳，號召深入學習江澤民同志的崇高風範，把中國特色社會主義事業不斷推向前進。



前7個月經濟運行成績單出爐，「穩」的主基調未變，新動能貢獻明顯

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受國內外短期因素衝擊影響，7月多項經濟指標增速有所回落，但經濟「穩」的主基調沒有改變。國家統計局8月17日發布的前7個月國內經濟運行「成績單」顯示：1至7月，工業生產較快增長，消費增長保持平穩，就業物價總體穩定，經濟運行總體平穩，延續動能向新、結構向優發展態勢。



國務院第十二次全體會議強調，要著力保持經濟平穩運行

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國務院總理李強8月17日主持召開國務院第十二次全體會議，深入學習貫徹習近平總書記關於當前經濟形勢和經濟工作的重要講話精神，強調要切實把思想和行動統一到黨中央對形勢的科學判斷和決策部署上來，扎實做好各項工作，努力完成全年經濟社會發展目標任務，實現「十五五」良好開局。





《證券時報》



紀念江澤民同志誕辰100周年大會在京隆重舉行

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中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委17日上午在人民大會堂隆重舉行大會，紀念偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者江澤民同志誕辰100周年。



長鑫科技市值突破四萬億元

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8月17日，長鑫科技股價大漲12%，市值達到4.13萬億元人民幣，成為繼中國石油之後A股歷史上第二家市值突破4萬億元人民幣的上市公司。



前7月經濟運行總體平穩，含「新」量含「智」量含「綠」量持續提升

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8月17日，國家統計局發布數據顯示，前7個月經濟運行總體平穩，延續動能向新、結構向優發展態勢。新動能積厚成勢對經濟增長貢獻明顯，含「新」量、含「智」量、含「綠」量持續提升。

《經濟通通訊社18日專訊》