《神州經脈》習特會料9月24日登場，頻準激光首掛飆破千元，滬指三連升

滬綜指今日（18日）探底回升0.19%，連續第三個交易日收漲，報3990.3點，深成指及創業板指則跌0.56%及0.93%。滬深兩市全日成交2.4萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日微增134億元或0.56%。從板塊來看，農業種植、畜牧股全面爆發，神農種業(深:300189)、大北農(深:002385)、農發種業(滬:600313)多股升停。另外，動畫電影《牛來》因粗糙畫風爆紅後，引發股民追捧帶有「牛」字的股票。金牛化工(滬:600722)、羅牛山(深:000735)再度漲停。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7427，較上個交易日4時30分收盤價跌45點子，止四連升，全日在6.7421至6.7450之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7905，較上個交易日跌32點子，止兩連升，創8月4日以來兩周新低，較市場預測偏弱約450點。



*今日新聞精選*



1. 國務院前總理朱鎔基的遺體今日在北京八寶山革命公墓火化。上午9時30分許，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等，在哀樂聲中緩步來到朱鎔基的遺體前肅立默哀，向朱鎔基的遺體三鞠躬，並與朱鎔基親屬一一握手，表示慰問。胡錦濤送花圈，對朱鎔基逝世表示哀悼。朱鎔基因病於2026年8月12日11時06分在北京逝世，享年98歲。



2. 中國國家主席習近平預定下月訪美，美國媒體《Politico》引述知情人士透露，習近平很可能在9月23日晚抵達美國，翌日（24日）與美國總統特朗普會晤，25日便離開美國。雖然聯合國大會高級別會議下月22日在紐約揭幕，但習近平不會出席。對於相關消息，美國國務院未回應傳媒查詢。白宮則發聲明證實，習近平將於9月24日訪問白宮，但拒絕評論其在美期間的其他行程。



3. 十四屆全國人大常委會第七十一次委員長會議今日上午在北京人民大會堂舉行。會議決定，十四屆全國人大常委會第二十四次會議8月25日至28日在北京舉行，議程將包括：審議企業破產法修訂草案、銀行業監督管理法修訂草案；審議國家監察委員會關於提請審議反跨境腐敗法草案的議案；審議國務院關於今年以來國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告等；審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告；審議有關任免案等。



4. 南韓外交部今日宣布，中國外交部長王毅應南韓外交部長趙顯的邀請，將於8月19日至20日訪問南韓。這是他五年來首次對南韓進行正式訪問。南韓外交部發言人朴斗淳在記者會上表示：「兩位部長將於19日舉行中韓外長會談和正式晚宴，深入交換關於兩國關係、朝鮮半島局勢及地區和國際問題等共同關心事項的意見。」南韓總統李在明將於周四（20日）在青瓦台接待王毅，就雙邊關係及區域事務交換意見，並請王毅轉達他對中國國家主席習近平的問候。



5. 據《彭博》報道，中國據悉提前停用專為政府機構量身定制的Windows作業系統版本。知情人士表示，國家安全部最近要求部分政府相關機構，卸載一款政府機構定制版本的Windows 10作業系統。這款Windows 10神州網信政府版作業系統由神州網信開發。隨著中國逐步將海外技術產品從政府採購白名單中剔除，神州網信原計劃2027年2月終止支持這款軟件。但新的指示將計劃提早數月，且距離下月中美領導人峰會只有短短幾周。



6. 激光賽道新貴頻準激光(滬:688826)今日以刷新A股最高發行價紀錄的186.88元正式登陸科創板，開盤即破千元爆升488.61%；收盤價更高達1152元，漲幅516.44%，首日上市便躋身A股「千元股」陣營，位列全市場第五把交椅，僅次於寒武紀(滬:688256)。按頻準激光1籤500股計算，中1籤的投資者首日盈利高達48.26萬元；若以盤中595.63%的最大漲幅測算，一籤最大浮盈可達55.66萬元，登頂A股史上「最賺錢新股」。



7. 國產動畫電影《牛來》因粗糙畫風爆紅後，引發股民追棒帶有「牛」字的股票。人行主管的《金融時報》今日發文稱，A股羅牛山(深:000735)、金牛化工(滬:600722)、銅牛信息 (深:300895)股價連日衝高，這本質上是「諧音梗」引發的短期情緒脈衝，與公司自身的經營狀況關係不大。對於突然出現的「牛來概念股」，文章提醒投資者注意其中的情緒炒作風險，避免將網絡熱梗直接等同於上市公司的投資邏輯。



8. 據《日經亞洲》(Nikkei Asia)引述知情人士報道，鑑於中美關係持續緊張，谷歌(Google)已告知供應商，計劃從明年起將所有Pixel智能手機、智能手錶和無線耳機的生產轉移至中國境外。此舉將使谷歌成為繼三星電子之後，第二個將生產線遷出中國的全球主要智能手機品牌。報道指出，近年來，Google一直積極擴大在越南和印度的產能，以降低對中國供應鏈的依賴。