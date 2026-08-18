《鍾之日記》阿里油股拉漲，恒指逆轉倒升

8月18日，香港天氣：驟雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美伊和平前景未明，美股隔晚下跌，恒指低開低走，AI及芯片股沽壓大，科網股個別發展。惟午後A股轉跌為升，北水買盤激增，提振港股扭轉跌勢，恒指升17點收市，全日收報25471，主板成交升至2555億元。



*滬指收高0.19%三連升，農牧股爆發*



滬綜指今日探底回升0.19%，連續第三個交易日收漲，報3990.3點，深成指及創業板指則跌0.56%及0.93%。滬深兩市全日成交2.4萬億元人民幣，較上一個交易日微增0.56%。



內地7月工業、投資、消費主要經濟指標全面走弱，分析人士指出，供強需弱矛盾持續突出，經濟下行壓力正進一步加大，需要更有效的政策應對。野村證券首席經濟學家陸挺將三季度經濟同比增速預估下調至4.3%，他預計政府可能在9月、10月間推出更多具體措施，大部分政策效果將在四季度顯現。



從板塊來看，農業種植、畜牧股全面爆發，神農種業(深:300189)、大北農(深:002385)、農發種業(滬:600313)多股升停。摩根大通報告預計，霍爾木茲海峽局勢擾動和潛在超級厄爾尼諾現象可能推高化肥和食品價格，全球食品通脹率將從2026年上半年的2.8%升至2027年上半年的5%。另外，國產動畫電影《牛來》因粗糙畫風爆紅後，引發股民追棒帶有「牛」字的股票。今日金牛化工(滬:600722)、羅牛山(深:000735)再度漲停。



*阿里連漲兩日，南韓第三座數據中心啟用*



內地媒體報道，阿里巴巴(09988)旗下阿里雲的南韓第3座數據中心上線，並同步推出Agentic AI相關服務，進一步滿足當地市場持續增長的AI及雲端運算需求。此次上線的新數據中心將提供計算、存儲、網絡、安全、數據庫、容器及雲原生等企業級服務，並布局AgentRun、STAROps等6項Agentic AI服務，覆蓋智能體開發、部署、運營及安全管理等各類客戶需求。



阿里股價連續第二日上漲，今收升3.7%報126.7元，兩日累漲5.6%。



近期，阿里雲已先後在法國、日本、馬來西亞、墨西哥等市場，持續完善AI與雲端基礎設施布局。據悉，本輪擴建完成後，阿里雲全球基礎設施將涵蓋30個地域、104個可用區，並計劃進一步拓展至巴西等國家和地區。目前阿里雲在亞太雲端運算市場排名第一。



同時，阿里雲通過開源模型擴大AI開發者生態。日前有研究報告指出，Qwen模型家族全球累計下載量已超過30億次，超越了Meta(US.META)、谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)以及國內同行，成為全球排名第一的人工智能模型。



據微信公眾號「千問大模型」消息，Qwen團隊啟動校園招聘，向全球高校在讀學生發出正式邀請。據介紹，本次招聘開放25類崗位，幾乎覆蓋大模型研發的完整鏈路，包括基模前沿算法、預訓練、Infra、後訓練、多模態、Agent、AI安全、AI for Science/Engineering等。



*布油重回90美元，三桶油隨油價走高*



美伊諒解備忘錄設定的60日談判窗口期於8月17日屆滿，雙方仍未能達成協議。伊朗外交部發言人表示，若與美國的外交努力失敗，伊朗將轉向進攻而非防守。美國總統特朗普則表示不急於結束與伊朗的戰爭，不尋求延長備忘錄，並告誡阿曼勿妨礙美國封鎖伊朗的船隻，否則可能遭轟炸；又重申美方控制著霍爾木茲海峽。



中東局勢陷入膠著，加劇市場對中東原油及液化天然氣運輸的憂慮，國際油價再度反彈。隔夜紐約期油漲2.55%，每桶收報84.5美元；布蘭特期油升2.65%，收報90.87美元，升穿每桶90美元關口。



石油股隨油價走高，中海油(00883)收升2.1%，報24.42元；中石油(00857)漲2.5%，報9.805元；中石化(00386)微升0.5%，報4.31元。



國際能源署(IEA)指出，儘管石油需求萎縮速度正在放緩，但持續的供應中斷仍令近期市場供需平衡進一步收緊。IEA預計，第三季全球石油市場供應缺口將達每日180萬桶，較此前約每日80萬桶的預測多逾一倍。與此同時，成品油市場供應趨緊，亦推動大西洋沿岸區域煉油利潤率在7月升至歷史新高。



另一方面，在外部供應不確定性升溫之際，內地正加快完善油氣供應及儲運。國家發展改革委及能源局近日印發《石油天然氣發展「十五五」規劃》，提出到2030年，國內油氣供應量4.4億噸油當量，新增油氣長輸管道2萬公里，全國油氣長輸管網規模達22萬公里，逐步建立自主保障能力增強、管網輸配高效、儲備調節靈活及生產方式綠色低碳的現代油氣產業體系。



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