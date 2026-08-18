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AH股新聞

18/08/2026 10:17

《Ａ股焦點》盈新發展漲停，擬定增募資至多17.79億投向半導體相關項目

　　盈新發展(深:000620)昨晚公告稱，公司擬向特定對象發行A股股票，募集資金總額不超過17.79億元(人民幣．下同)，扣除發行費用後擬用於先進封測及存儲模組製造項目、存儲器主控芯片研發項目及補充流動資金及償還銀行貸款。當中先進封測及存儲模組製造項目、存儲器主控芯片研發項目的實施主體為公司控股子公司長興半導體，募集資金到位後擬採取公司向長興半導體提供借款的方式實施。

　　盈新發展現漲停，報3.41元。

　　盈新發展目前的經營範圍涵蓋文化旅遊項目運營、房地產開發等多個領域，公司正在穩步推進房地產業務去化與剝離，聚焦科技、文旅領域，重點布局存儲半導體產業。

　　公司指出，此次發行背景是國家對存儲芯片產業的政策支持力度持續加大，存儲行業景氣度攀升、市場需求持續爆發，以及國產替代進程加速推進。公司正積極推進「文旅+科技」戰略布局，並將存儲器業務作為未來發展的核心方向，重點聚焦存儲器芯片先進封裝、測試、存儲模組製造及存儲器主控芯片研發。本次募資將進一步加大公司在半導體存儲器領域的投入，補全存儲產業鏈關鍵環節，同時緩解公司資金壓力、優化資本結構。
《經濟通通訊社18日專訊》

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