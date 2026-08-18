《Ａ股焦點》傳音控股升1%，上半年淨利潤同比增46%至17.7億元

有「非洲手機王」之稱的傳音控股(滬:688036)昨晚公布2026年半年報，公司營業收入為354.3億元(人民幣．下同)，同比上升21.9%；歸母淨利潤為17.7億元，同比上升46.2%；扣非歸母淨利潤為14.8億元，同比上升65.0%；經營現金流淨額為-58.61億元，同比下降56723.1%。其中第二季度，公司營業收入為192.3億元，同比上升19.6%；歸母淨利潤為10.7億元，同比上升48.5%；扣非歸母淨利潤為8.61億元，同比上升55.4%。



傳音控股現升1.25%，報56.09元。



傳音控股表示，公司的智能手機產品平均銷售價格有所上漲，推動了整體收入的增長。與此同時，因存儲價格的上漲，公司進行了適當的備貨，導致經營活動現金流量淨額同比下降。報告期內公司在全球手機市場的佔有率達到了11.3%，在全球手機品牌廠商中排名第三，智能機市場佔有率為7.1%，在非洲市場，公司智能機市場的佔有率排名第一。

《經濟通通訊社18日專訊》