【大國博弈】中國6月減持美債259億美元至6334億美元

美國財政部最新數據顯示，6月中國、英國和日本持有的美國國債規模均較5月下降。受此影響，當月外國持有的美債規模環比減少721億美元，目前總額為9.3萬億美元。



其中，中國當月減持259億美元美國國債，持有規模降至6334億美元；日本作為持有美債最多的境外國家，其6月的減持幅度最大，減持約264億美元至1.12萬億美元；英國持有9399億美元，環比減少87億美元。

《經濟通通訊社18日專訊》