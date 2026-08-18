【聚焦數據】北京首7月工業增加值增4.7%，消費降2%，固投增4.3%

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北京市統計局發布首7月北京經濟運行情況。1-7月，北京規模以上工業增加值按可比價格計算，同比增長4.7%，增速比上半年提高1.3個百分點。



重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增長32.9%，醫藥製造業增長4.8%，五大裝備製造業增長4.2%，電力、熱力生產和供應業增長1.8%；汽車製造業下降13.1%，傳統燃油車需求減弱是主要原因。規模以上高技術製造業、工業戰略性新興產業增加值分別增長17.8%和13.9%（二者有交叉），服務機器人、工業機器人、風力發電機組、新能源汽車產量分別增長2.3倍、70.5%、28.7%和16.9%。



1-7月，規模以上工業實現出口交貨值1262.6億元（人民幣．下同），增長5.6%，其中汽車製造業、專用設備製造業分別增長15.9%和18.3%。



*首7月房地產開發投資跌11.6%*



1-7月，全市固定資產投資（不含農戶）同比增長4.3%，比上半年提高1.3個百分點。分產業看，第一產業投資下降37.6%；第二產業投資增長28.5%，其中製造業投資增長30.2%，高技術製造業投資在集成電路、醫藥製造等項目帶動下增長43.1%；第三產業投資增長1.5%，其中，租賃和商務服務業，科學研究和技術服務業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業分別增長55%、65.4%和9.7%。社會領域投資快速增長，教育、文化體育和娛樂業、衛生和社會工作投資分別增長26.7%、15.6%和13.4%。



1-7月，全市房地產開發投資同比下降11.6%，房屋施工面積9356.9萬平方米，下降6.3%，其中住宅施工面積4684.9萬平方米，下降5.3%。全市商品房銷售面積609.1萬平方米，同比增長1.4%，其中，住宅銷售面積447.7萬平方米，增長14.9%，保障性住宅是主要帶動因素。



*可穿戴智能設備零售額增超三成*



1-7月，全市市場總消費額同比增長1.8%。其中，服務性消費額增長4.6%，信息、交通、體育等領域較快增長；實現社會消費品零售總額7517.5億元，下降2%，降幅比上半年收窄0.2個百分點。社會消費品零售總額中，按消費形態分，商品零售6776.6億元，下降2.3%；餐飲收入740.9億元，增長0.6%。



從商品類別看，限額以上批發和零售業中，金銀珠寶類商品零售額增長19.1%；綠色消費、智能消費潛力釋放，新能源汽車類商品零售額增長4.4%，可穿戴智能設備、高能效等級家用電器和音像器材類商品零售額均增長三成以上；與基本生活相關的糧油食品類、服裝鞋帽針紡織類、日用品類商品零售額分別增長3.2%、1.3%和1.2%；汽車類商品下降17.5%，傳統燃油汽車降幅較大。

《經濟通通訊社18日專訊》