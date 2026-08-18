【提振消費】內地多地優化汽車促消費政策，購買二手車每輛最高補貼4000元

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據《財聯社》報道，內地多個城市的汽車促消費政策「升級」，將二手車納入補貼範圍，每輛補貼至高4000元（人民幣．下同）。其中，長春市淨月高新區、南關區推出100萬元汽車專項消費券，購買2萬元及以上小型、微型乘用車（含新能源車、混合動力車）新車，最高補貼4000元；購買5萬元以上二手車，單台最高補貼3000元。西安則按二手乘用車發票金額的1.5%補貼，最高補貼4000元。重慶及成都高新區早前亦推出二手車消費補貼政策。



*二手車市場仍處低景氣，分析料二手車補貼屬短期政策*



中國汽車流通協會副秘書長郎學紅認為，地方性二手車補貼順應了消費者與相關經營企業的需求，可被視為一個短期汽車促銷費政策，但不會成為未來的長期趨勢。



中國汽車流通協會最新數據顯示，7月二手車經理人指數(UCMI)指數為40.1%，同比和環比分別下降1.6及3.4個百分點，較上月有明顯所回落，反映二手車市場整體仍處於不景氣區間。今年上半年，二手車累計交易量971.32萬輛，同比增長1.5%，與同期相比增加14.31萬輛，累計交易金額6385.3億元。



中國汽車流通協會分析認為，2026年新能源乘用車滲透率已突破60%，對二手車市場形成結構性重置。新能源二手車方面，交易量保持25%以上同比高增速，顯著跑贏行業大盤；但二手燃油車接盤人群卻持續收窄，大排量、老舊車型需求加速萎縮，是燃油車行業交易量下行的核心拖累，需求壓力沿置換鏈路全面傳導至整個二手車端。

《經濟通通訊社18日專訊》