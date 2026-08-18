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AH股新聞

18/08/2026 13:54

《Ａ股評論》《牛來》引爆牛字股，人行主管媒體：諧音梗怎能炒出真收益

　　國產動畫電影《牛來》因粗糙畫風爆紅後，引發股民追棒帶有「牛」字的股票。人行主管的《金融時報》今日發文稱，一部被網友調侃「畫面崩壞」的國產動畫電影，成為今年暑期檔最魔幻的院線「奇跡」。不僅如此，A股羅牛山(深:000735)、金牛化工(滬:600722)、銅牛信息(深:300895)股價連日衝高，這本質上是「諧音梗」引發的短期情緒脈衝。

　　文章稱，「牛字輩」個股受到的關注，主要來自名稱諧音帶來的情緒聯想，與公司自身的經營狀況關係不大。事實上，A股歷史上類似的「名字行情」並不少見。每逢熱點事件，名稱沾邊的個股總會被資金短暫「關照」一番，但行情往往來得快去得也快。

　　從早年的「情人節概念股」，到重大事件期間名稱諧音的個股異動，再到各種「概念加持」下的無厘頭漲停，類似戲碼反覆出現，其共同特徵是起因牽強附會、邏輯經不起推敲、資金快進快出、行情曇花一現。當炒作退潮，最先受傷的往往是後知後覺的跟風者。

　　對於突然出現的「牛來概念股」，文章提醒投資者注意其中的情緒炒作風險，避免將網絡熱梗直接等同於上市公司的投資邏輯。
《經濟通通訊社18日專訊》

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