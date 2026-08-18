【大國博弈】中國據悉提前停用政府機構定制版Windows 10，進一步減少對美技術依賴

據《彭博》報道，中國據悉提前停用專為政府機構量身定制的Windows作業系統版本，以圖進一步減少對美國技術的依賴。



知情人士表示，國家安全部最近要求部分政府相關機構，卸載一款政府機構定制版本的Windows 10作業系統。這款Windows 10神州網信政府版作業系統由神州網信開發。



隨著中國逐步將海外技術產品從政府採購白名單中剔除，神州網信原計劃2027年2月終止支持這款軟件。但新的指示將計劃提早數月，且距離下月中美領導人峰會只有短短幾周，此舉令部分政府機構工作人員感到意外。



據了解，神州網信是微軟(Microsoft)(US.MSFT)和國企中國電子科技集團成立的合資企業，於2016年成立，旨在確保Windows 10符合中國政府的安全要求。《彭博》引述微軟一位發言人稱，公司未知悉有影響這款產品的安全事件，該產品會繼續獲得例行的安全更新。



報道補充，Windows 10神州網信政府版是在原版軟件基礎上，集成了中國自主研發的網絡安全模塊。中國一直在推動從軍隊到政府機構等敏感領域使用自研技術。麒麟軟件、統信軟件等數家中國公司已推出替代Windows的本土電腦作業系統。

《經濟通通訊社18日專訊》