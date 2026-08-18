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18/08/2026 10:00

【提振消費】商務部等九部門：支持縣域消費渠道升級，加快存量商業設施更新

　　商務部等9部門發布《關於進一步激發下沉市場活力　活躍縣域消費的意見》(以下簡稱《意見》)。《意見》提出活躍縣域消費重點支持措施。一是支持縣域消費渠道升級，加快存量商業設施更新，優化商業網點布局，完善商業服務配套，盤活閒置資源資產。二是推動縣域商業業態創新和品牌打造，引導連鎖企業加速下沉，促進本地品牌守正創新，因地制宜發展新興業態。三是優化縣域商品和服務供給，擴大優質優價商品供應，加快完善「一老一小」等服務業態，促進商農文旅體融合發展。四是進一步提升縣域流通現代化水平，提高城鄉流通網絡效能，引導線上線下協同發展。五是增強消費保障能力，推動穩崗就業拓展增收途徑，強化創業安居釋放消費潛力。

　　《意見》還提到，擴大優質優價商品供應。鼓勵企業積極引入優質商品進入縣域市場，在有條件的縣域同步上市新品，促進同品同款商品城鄉「同質同享」。引導企業開發符合縣域消費特點的優質產品，支持商貿流通企業以「自有品牌+以需定產」構建柔性供應鏈。大力支持新能源汽車、綠色智能產品、綠色建材等下鄉，擴大農村充電設施覆蓋範圍。
《經濟通通訊社18日專訊》

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