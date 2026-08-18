【ＡＩ】千問團隊啟動校園招聘，開放25類崗位覆蓋大模型研發鏈路

據微信公眾號「千問大模型」消息，千問(Qwen)團隊啟動校園招聘，向全球高校在讀學生發出正式邀請。據介紹，本次招聘開放25類崗位，幾乎覆蓋大模型研發的完整鏈路，包括基模前沿算法、預訓練、Infra、後訓練、多模態、Agent、AI 安全、AI for Science/Engineering等。

《經濟通通訊社18日專訊》