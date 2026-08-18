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18/08/2026 14:00

《中國要聞》內地首批數據領域國際合作試點於上海、海南等10地開展

　　據《央視新聞》從國家數據局了解到，中國正推進數據領域國際合作試點，首批試點選擇在上海，海南，福建福州、廈門、泉州，湖南長沙，廣東廣州、深圳、橫琴粵澳深度合作區，廣西南寧等10個地方開展，從數據基礎設施、數據標準協議、跨境服務生態等6個方面開展試點。

　　國家數據局黨組成員、副局長余英今日在2026上合組織數字經濟論壇新聞發布會上介紹，試點地方立足本地實際，明確試點任務，實行「一地一策」精準對接。上海側重構建設施領先、規則互認、載體賦能、場景融合的國際數據合作新體系。海南自由貿易港側重數據跨境流動、國際數據服務等試點探索。福建福州側重跨境電商、食品安全等領域數據跨境規則標準互認試點；廈門側重智慧物流、智慧海港等場景的國際合作；泉州側重數據賦能紡織鞋服等特色產業國際合作。

　 湖南長沙側重面向非洲的智慧醫療、智慧農業等合作。廣東則發揮粵港澳大灣區優勢，廣州側重醫療科研數據跨境流動便利化；深圳側重培育國際數據服務新業態；橫琴側重面向葡語、西語國家的數據合作。廣西南寧側重面向東盟的數智技術應用合作。
《經濟通通訊社18日專訊》

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