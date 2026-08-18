《Ａ股行情》滬綜指低開0.08%，宇樹科技明日上市

受累中東緊張局勢及油價上升，美股連跌兩個交易日；滬深股市今早也低氣壓，滬綜指低開0.08%報3979.49點，深成指同樣低開0.08%，創業板指低開0.25%。



A股「人形機器人第一股」宇樹科技(滬:688836)宣布，股票將於8月19日（明日）在上海科創板上市。發行價150.8元（人民幣．下同），發行4044.64萬股，募資61億元。IPO面向散戶部分獲逾5500倍認購，近期公布新股申購抽籤結果，中籤率僅0.018%，遠低於日前上市的長鑫科技(滬:688825)的0.47%，創科創板新低，成為科創板史上最難抽中的新股。



另外，預計下月登場的習特會有新消息。美媒引述知情人士透露，中國國家主席習近平很可能在9月23日晚抵達美國，翌日（24日）與美國總統特朗普會晤，25日便離開美國，不會順道前往紐約出席聯合國大會。



至於人民銀行今日7天期逆回購操作量依然為零，這是人行連續六日未進行7天期逆回購。人行今日開展4697億隔夜逆回購操作，公開市場有5655億元隔夜逆回購到期，即今日淨回籠958億元。

《經濟通通訊社18日專訊》