《Ａ股行情》滬綜指收高0.19%三連升，農牧股集體爆發

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滬綜指今日探底回升0.19%，連續第三個交易日收漲，報3990.3點，深成指及創業板指則跌0.56%及0.93%。滬深兩市全日成交2.4萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日微增134億元或0.56%。



內地7月工業、投資、消費主要經濟指標全面走弱，分析人士指出，供強需弱矛盾持續突出，三季度經濟偏弱開局，經濟下行壓力正進一步加大，需要更有效的政策應對。野村證券首席經濟學家陸挺將三季度經濟同比增速預估下調至4.3%，維持四季度增速預估4.5%不變；對全年增速預估則保持在4.5%。他預計政府可能在9月、10月間推出更多具體措施，大部分政策效果將在四季度顯現。



從板塊來看，農業種植、畜牧股全面爆發，神農種業(深:300189)、大北農(深:002385)、農發種業(滬:600313)多股升停。摩根大通報告預計，霍爾木茲海峽局勢擾動和潛在超級厄爾尼諾現象可能推高化肥和食品價格，全球食品通脹率將從2026年上半年的2.8%升至2027年上半年的5%。



另外，國產動畫電影《牛來》因粗糙畫風爆紅後，引發股民追棒帶有「牛」字的股票。今日金牛化工(滬:600722)、羅牛山(深:000735)再度漲停。人行主管的《金融時報》發文稱，A股歷史上類似的「名字行情」並不少見，但行情往往來得快去得也快，投資者須注意其中的情緒炒作風險。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4725.81 -0.32 上證指數 3990.30 +0.19 11351.90 深證成指 14622.50 -0.56 12655.90 創業板指 3705.56 -0.93 科創50 1790.87 +0.11 B股指數 281.88 +0.11 0.82 深證B指 1170.93 -0.18 0.57

《經濟通通訊社18日專訊》