《香江策論－張憶東》秋季行情將從跌深反彈轉向震盪分化進而確認反轉

我們於5月率先發布《夏日寒風》預警，持續提醒6、7月全球股市調整風險，7月持續看空後於8月初的《夏日寒風將盡，秋天行情漸興》轉向積極、《秋天的行情：不似春光、勝似春光》提出布局秋季行情，在分歧中尋找新邏輯，在分化中精選新主線。



行情展望：秋天行情將從跌深反彈轉向震盪分化，在震盪中確立牛市下半場的新邏輯和主線



一、持續高企的美債長端利率對全球主要股市以及成長股呈現負面衝擊，但與7月不同的是，似危實機、有驚無險。美債10年期收益率未來數周不排除向4.8%-4.9%靠近，極端情況觸及5%左右。下半年美債長端利率有望先上後下，對全球股市則是先抑後揚。短期聚焦三個變量：1）美伊衝突。2）Jackson Hole會議美聯儲釋放的政策信號。3）美日聯合干預日元匯率影響及日本央行是否提前加息。



二、秋季行情能否從跌深反彈轉向牛市下半年，關鍵在能否確認基本面的新邏輯和新主線。7月底至今全球主要股市的反彈仍未確認新邏輯和新主線，更符合上半年特別是7月大跌後的修復。AI產業鏈需確立可持續增長的新邏輯和新主線，AI科技驅動的朱格拉周期正走向下半場，產業重心將從基礎設施建設向應用遷移。未來一年至一年半，AI行情將由硬件主導逐步轉向AI應用和AI+千行百業，並通過應用需求擴張反過來拉動AI基建和硬件，形成良性循環的牛市擴圈格局。



投資策略：布局秋季行情，擁抱一個新邏輯、兩大主線



戰略上繼續看多，但戰術上要脚踏實地，不要追高賭反彈，在分歧中尋找新邏輯，在分化中精選新主線。中美股市新的行情主線正在孕育，重點把握資金從前期擁擠舊邏輯向新基本面邏輯擴散的機會。當前港股配置吸引力提升，可利用市場波動逆勢布局，不宜在快速反彈後追高。



秋季行情將是AI牛市的擴散，沿兩條主線展開：



TMT聚焦「分化」，從主題投資走向業績驗證，從AI基礎設施轉向AI應用。關注真正具備核心競爭力的AI硬件龍頭，以及AI To B場景，包括政務AI、企業數字化、軍工AI、醫療AI、金融AI，並關注AI+消費娛樂相關的消費電子、傳媒、機器人等。



沿「AI+」向「非AI科技」擴散，推動硬核資產「老樹開新花」、價值重估。隨著AI應用不斷擴散，受益範圍將延伸至創新藥、有色、券商及出海鏈等領域。長期看，中國股市投資框架概括為「識大勢、順政策、懂價值」：把握全球秩序重構和AI科技革命兩大長期趨勢，圍繞「十五五」、新質生產力和「AI+」尋找資源持續集中的方向，最終回到價值本身。當前真正值得布局的是擁擠度較低、能夠受益於AI賦能，並最終兌現為收入和利潤增長的方向。



《海通國際研究主管兼首席經濟學家 張憶東》



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