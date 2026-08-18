《Ａ股焦點》招商蛇口半日微跌，傳杭州公司總經理涉飯局傷害女性被免職

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招商蛇口(深:001979)旗下浙江公司高管趙海峰傳被帶走調查。內媒《第一財經》昨日引述業內知情人士稱，招商蛇口方面已經免去趙海峰浙江公司總經理一職，其因今年7月在杭州一場商務飯局中涉嫌傷害一名女性，目前仍在接受相關部門調查階段，該事件還牽涉其餘人員，相關細節有待進一步核實。



招商蛇口股價半日跌0.13%，報7.53元人民幣。



據《新黃河》報道，從多個消息源獲悉，這場飯局在杭州一處知名商業綜合體內的包廂進行，趙海峰當時與廈門一家房企杭州公司負責人王某等人共同赴宴，趙海峰被指對王某帶來的一名女性下屬作出傷害行為。案發後，受害一方報警，趙海峰被警方帶走調查。



《界面新聞》記者今日撥打招商局地產（杭州）有限公司公開電話，接聽的工作人員回應稱，已經有多人打電話諮詢趙海峰情況，因為不在同一辦公區，他們並不知道趙海峰目前是否在正常上班。關於被傳相關情況，工作人員表示目前公司內部沒有相關通報。



《界面新聞》並指，事件最早於8月12日晚間在地產行業自媒體圈內流出，有帳號爆料指招商蛇口總部調查組已經奔赴杭州，趙海峰因涉嫌刑事犯罪被帶走調查。隨後數日，多家主流財經媒體跟進求證，通過行業知情人士證實免職、酒局涉嫌傷人等情況。



公開資料顯示，趙海峰出生於1980年，本科畢業於清華大學。早年他以管培生身份進入萬科，先後在瀋陽、西安、溫州等多地萬科公司擔任重要管理崗位；2019年年末跳槽至招商蛇口，出任杭州公司總經理。2025年杭州公司升級為浙江區域公司之後，他升任浙江公司黨委書記、總經理。2026年，招商蛇口推進全國五大城市群架構調整，據行業信息，趙海峰同時擔任東部城市群組長，管理範圍覆蓋浙江、蘇南、南京、徐州、合肥等多家城市公司。

《經濟通通訊社18日專訊》