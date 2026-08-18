《中國要聞》國家氣候中心：料11-12月形成超強厄爾尼諾事件，強度或破紀錄

國家氣候中心今日在微信公眾號發文指出，當前赤道中東太平洋海表溫度持續升高，預計將於11-12月前後達到峰值，形成一次超強厄爾尼諾事件，強度或將超過歷史上3次超強事件（1982/1983年、1997/1998年和2015/2016年），成為有觀測記錄以來最強的一次。



國家氣候中心表示，赤道中東太平洋已於今年5月進入厄爾尼諾狀態。近期海溫持續快速上升。7月監測區海溫指數已達攝氏2.09度，比6月上升0.49度；到8月上半月進一步攀升至2.64度，增暖速度非常迅猛。預計赤道中東太平洋海表溫度將繼續維持波動上升態勢，於11-12月前後達到本次事件的峰值。



今年夏季的氣候異常，很大程度是受到厄爾尼諾快速發展的影響。鑑於厄爾尼諾仍在快速發展中，且其影響具有滯後性，國家氣候中心將加強監測預測，密切關注其未來發展演變趨勢及對中國氣候的影響。



*需警惕能源保供壓力、糧食生產旱澇威脅等*



此前國家氣候中心首席預報員陳麗娟於7月介紹厄爾尼諾情況時指出，在厄爾尼諾衰減並結束的明年春夏季，全國大部份地區氣溫明顯偏高，夏季高溫熱浪強度更強、範圍更廣，而且厄爾尼諾影響具有滯後性，農業、電力、基建、交通等重點行業易受其影響，需警惕能源保供壓力、糧食生產旱澇威脅，以及極端天氣對交通和城市運行的衝擊。

《經濟通通訊社18日專訊》