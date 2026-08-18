《中國要聞》全國人大常委會會議8月25-28日舉行，審議反跨境腐敗法草案等

據《新華社》報道，十四屆全國人大常委會第七十一次委員長會議今日上午在北京人民大會堂舉行。全國人大委員長趙樂際主持會議。會議決定，十四屆全國人大常委會第二十四次會議8月25日至28日在北京舉行。



委員長會議建議，十四屆全國人大常委會第二十四次會議審議醫療保障法草案、耕地保護和質量提升法草案、農業法修訂草案、國防動員法修訂草案、律師法修正草案、企業破產法修訂草案、銀行業監督管理法修訂草案、水法修訂草案；審議國務院關於提請審議道路交通安全法修訂草案的議案；審議國家監察委員會關於提請審議反跨境腐敗法草案的議案；審議國務院關於提請審議批准《中華人民共和國和匈牙利引渡條約》的議案。



委員長會議建議的常委會第二十四次會議議程還有：審議國務院關於今年以來國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告，關於今年以來預算執行情況的報告，關於2025年度政府債務管理情況的報告，關於提高文化產品和服務質量工作情況的報告，關於持續鞏固拓展脫貧攻堅成果、扎實推進鄉村全面振興工作情況的報告；審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告；審議有關任免案等。

《經濟通通訊社18日專訊》