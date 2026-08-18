《汽車新勢力》成都車展周五起一連十天舉行，比亞迪、奇瑞等多款新車首發

第二十九屆成都國際汽車展覽會將於8月21日（周五）起一連十天（至8月30日）在中國西部國際博覽城舉行。本屆展會以「領潮而立，向新而行」為主題，展覽面積22萬平方米，匯聚近120個國內外主流汽車品牌，展出車輛約1600台，多款全球首秀、全國首秀、西南首秀及上市新車將集中亮相。



其中，比亞迪(01211)(深:002594)旗下方程豹汽車今日宣布，鈦9將在2026成都國際車展迎來全球首秀，該車為插混六座大型SUV。比亞迪王朝網旗艦IP唐家族的8系唐亦將於成都車展亮相，定位中大型SUV，搭載第二代刀片電池與閃充技術，全系標配「天神之眼B」智能駕駛輔助系統。比亞迪王朝9系旗艦大型轎車「大漢」也將於成都車展開啟預售。



鴻蒙智行享界V8將於成都車展正式亮相，為享界品牌首款MPV，將提供純電、增程兩種動力。奇瑞(09973)全新QQ3摩登版亦將正式亮相成都車展，定位為AI智趣電轎車。全新奇瑞艾瑞澤7也將在成都車展首發。



此外，長安(深:000625)馬自達MAZDA EZ-60激光版將於成都車展開啟預售；新車帶來高速+城區雙域領航、全場景泊車、全域主動安全三大能力升級。

《經濟通通訊社18日專訊》