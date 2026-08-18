《中國要聞》杭州通報招商蛇口浙江高管及地方官員猥褻女子案：兩名疑犯被刑拘兼免職

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招商蛇口(深:001979)旗下浙江公司高管趙海峰據傳近日被帶走調查並被公司免職，內媒指原因是其7月於杭州一場商務飯局中傷害一名女性，而且事件還牽涉其他人員。杭州市調查處置組今日就一宗不法侵害事件發布情況通報指出，案中涉事的犯罪嫌疑人趙某峰、郁某棟已被刑事拘留及免職。



通報指，杭州市公安機關近日接群眾報警稱遭受不法侵害。因案件涉公職人員違紀違法，市委市政府高度重視，立即成立調查處置組，開展調查處置。經查，7月26日晚，犯罪嫌疑人趙某峰（男，某企業高管）、郁某棟（男，杭州濱江區公職人員）餐後在某KTV活動期間，對被害人實施強制猥褻，其間趙某峰將被害人推倒導致其腰部受傷。目前，被害人正在醫院接受治療，經司法鑑定機構初步鑑定為輕傷二級。



公安機關已對犯罪嫌疑人趙某峰、郁某棟依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。郁某棟已被免職；趙某峰也已被所在企業免職。紀檢監察機關已收到相關問題線索，將依規依紀依法嚴肅調查處理，絕不姑息。



此前《新黃河》報道，從多個消息源獲悉，涉事飯局在杭州一處知名商業綜合體內的包廂進行，趙海峰與廈門一家房企杭州公司負責人王某等人共同赴宴，並被指對王某帶來的一名女性下屬作出傷害行為。案發後，受害一方報警，趙海峰被警方帶走調查。



《新黃河》記者並在8月14日發現，杭州高新開發區管委會（濱江區政府）官網上，關於高新區管委會副主任、濱江區副區長郁廷棟的簡歷已從「領導之窗」欄目撤下，通過浙江省政府網站信息統一搜索平台也無法搜到其任職相關信息。

《經濟通通訊社18日專訊》