【中東戰火】路透：中遠海能、招商輪船避開中東關鍵航道，轉赴波斯灣外接運原油

據《路透》報道，三名業內高管、油輪追蹤機構以及一名船舶經紀人透露，在中東衝突持續之際，兩家中國航運巨頭已停止派遣油輪通過該地區兩大海上咽喉要道，轉而在波斯灣外接載原油貨物。



也門胡塞武裝於7月20日宣布對沙特實施海上封鎖，而霍爾木茲海峽在6月美伊達成的臨時和平協議破裂後，至今仍基本處於關閉狀態。



根據油輪追蹤機構Vortexa和一名船舶經紀人的說法，自7月下旬以來，國有企業中遠海能(滬:600026)和招商輪船(滬:601872)一直避免讓旗下油輪駛經霍爾木茲海峽和曼德海峽。這一出於安全考慮的做法已對流向中國的石油運輸造成限制。



一名國有石油貿易公司高管及兩名直接了解情況的中國航運業高管表示，這兩家航運公司決定避開上述兩大咽喉航道，是在與中央有關部門溝通後作出的。



招商輪船於7月下旬向投資者表示，其船隻暫時不會進入霍爾木茲海峽。一份公開文件顯示，該公司還稱，其他航運公司也已避開曼德海峽，但未提及自身針對曼德海峽採取的政策。



*在波斯灣以外裝貨*



船舶追蹤平台Kpler的數據顯示，阿曼灣涉及中國內地和香港船東的船對船轉運量激增，6月和7月的轉運量超過60萬桶/日；4月和5月未出現此類活動，2026年前兩個月每天的轉運量均不足3萬桶。



報道引述第二位中國航運業高管表示，「他們正在避開這兩條海峽航道，但會將船舶派往海灣地區以外新的船對船轉運(STS)地點，風險較低、利潤也不錯」。該高管所指的是阿曼港口外海水域以及阿聯酋富查伊拉附近海域。近幾個月來，大部分海灣地區出口的原油都是先運至這些地點，再通過船對船轉運方式裝載到駛往亞洲買家的油輪上。

《經濟通通訊社18日專訊》