《Ａ股異動》金風科技A漲停，現報24.21元人民幣

金風科技A股(深:002202)現漲停，報24.21元(人民幣．下同)，升10%，最低價24.21元；成交2046萬股，成交金額4.95億元；換手率0.6%。
金風科技H股(02208)升6.7%，報11.66港元，最高價11.66港元，最低價11.66港元；成交208.26萬股，成交金額2428萬港元。金風科技A股較H股呈139.9%溢價。
《經濟通通訊社19日專訊》
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19/08/2026 09:26
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金風科技H股(02208)升6.7%，報11.66港元，最高價11.66港元，最低價11.66港元；成交208.26萬股，成交金額2428萬港元。金風科技A股較H股呈139.9%溢價。
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