《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|兆易創新
|(603986)
|2841.91
|寒武紀
|(688256)
|2615.58
|中國巨石
|(600176)
|2543.97
|藥明康德
|(603259)
|2285.68
|瀾起科技
|(688008)
|1676.23
|貴州茅台
|(600519)
|1657.07
|中微公司
|(688012)
|1525.63
|紫金礦業
|(601899)
|1409.32
|生益科技
|(600183)
|1399.61
|長電科技
|(600584)
|1380.01
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|6568.83
|新易盛
|(300502)
|4926.89
|東山精密
|(002384)
|3411.73
|寧德時代
|(300750)
|2293.34
|北方華創
|(002371)
|1977.20
|天孚通信
|(300394)
|1967.92
|通富微電
|(002156)
|1664.31
|光迅科技
|(002281)
|1511.20
|三環集團
|(300408)
|1382.49
|京東方A
|(000725)
|1286.23
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社19日專訊》
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