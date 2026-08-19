《神州經脈》青年失業率11個月高，宇樹首掛大漲，世界機器人大會開幕

A股今日（19日）全日震盪調整，滬綜指挫2.4%創逾一個月最大單日跌幅，收報3894.42點，失守3900關，深成指也跌5.01%，創業板指挫6.26%，科創50軟6.89%。兩市成交額2.5萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量1102億元或半成，滬深共4760個股下跌。半導體整體表現疲弱，板塊指數單日跌近8%。隔夜美股費半指數重挫，投資者紛紛拋售。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7377，較上個交易日4時30分收盤價升50點子，創2023年2月2日以來逾三年半新高，全日在6.7368至6.7439之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7854，較上個交易日升51點子，創2023年2月8日以來逾三年半新高，較市場預測偏弱約430點。



*今日新聞精選*



1. 據《韓聯社》最新消息，今日下午，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅經首爾江西區的金浦商務航空中心抵達南韓，開啟為期兩天的訪韓之旅。中國外交部發言人林劍在例行記者會上表示，中韓互為近鄰和合作夥伴。建交34年來，中韓關係全面快速發展，為兩國人民帶來實實在在的利益，也為促進地區和平穩定與發展繁榮作出積極貢獻。據悉，王毅今日將與南韓外長趙顯舉行會談並出席正式晚宴，南韓總統李在明將於明日會見王毅。



2. 國家統計局今日公布，7月全國城鎮16-24歲勞動力失業率為17.9%，較6月上升3個百分點，創2025年8月以來11個月新高。7月25-29歲勞動力失業率為7.2%，較6月回升0.1個百分點，為兩個月高位；30-59歲勞動力失業率為3.9%，較6月回落0.1個百分點，創七個月低。統計局周一（17日）公布，7月全國城鎮調查失業率為5.2%，比上月上升0.2個百分點，創三個月高；31個大城市城鎮調查失業率亦升至5.2%，也是三個月高位。



3. 2026世界機器人大會今日在北京開幕，為期五天，主題為「人機共生，產需共融」。宇樹科技(滬:688836)攜多款最新發布的人形機器人、四足機器人亮相，G1展示打乒乓、跳舞等，載人機甲GD01也到場。星動紀元研發的物流分揀具身機器人在現場展示高效分揀快遞，目前分揀快遞的速度能達到每小時1200件，內部極限測試達到每小時2000件。另外，小米(01810)將於今日晚間在大會首次展示下一代人形機器人，目前為樣機階段，國內首展後會在歐洲展出。



4. 中國「人形機器人第一股」宇樹科技今日在上交所科創板上市，今早開盤報1100元，較發行價150.8元飆升629.44%，單籤收益為47.46萬元，總市值達4449億元。該股最終收盤漲460.3%，報845元。從3月20日IPO獲受理到8月19日正式掛牌，宇樹科技登陸資本市場全程僅用時152天。以開盤價計，公司創始人王興興帳面身家飆升至超千億元，超過上市前的對應股權總市值約183.12億元，刷新內地90後創業者的財富紀錄。



5. 據《路透》報道，中國最大汽車出口商奇瑞汽車(09973)旗下墨甲機器人總經理張貴兵周三表示，隨著中國快速發展的人形機器人行業競爭日益激烈，該公司正籌備首次公開發行(IPO)，以為未來增長和投資提供資金支持。兼任奇瑞國際業務總裁的張貴兵今日在北京舉行的世界機器人大會期間告訴《路透》，墨甲機器人正就潛在的上市地點進行洽談，並預計明年將大幅增加人形機器人的交付量，以期躋身全球機器人巨頭之列。



6. 據《新華社》報道，朱雀三號遙二運載火箭今日在東風商業航天創新試驗區發射升空，火箭一子級按預定程序成功完成陸地回收，飛行任務取得圓滿成功。此次任務是中國首次成功實施重複使用運載火箭一子級著陸腿方式回收，藍箭航天計劃在半年內實施回收箭體的復飛任務。同日，北京火箭大街商業航天智能測運控中心正式啟用，並承擔朱雀三號遙二運載火箭發射任務的全過程星、箭測控。



7. 據《科創板日報》報道，3D打印龍頭拓竹科技已啟動消費級UV打印機（紫外線光固化噴墨打印機）項目，並已規劃十餘個崗位方向，覆蓋從噴頭驅動、波形與墨路，到材料驗證和軟件協同的完整研發鏈路。首批招聘崗位已上線官網。報道並指，拓竹已於8月13日(上周四）預告將於9月推出消費級激光設備R1。此次UV打印機項目的正式啟動，意味著拓竹將同時推動3D打印、激光加工、UV打印三大技術路線的發展，向個人智造版圖進發。



8. 國家醫保局今日公布《全民醫療保障「十五五」規劃》，明確未來五年目標：到2030年，基本醫保公共服務可及性進一步增強，醫保安全保障能力鞏固提升，醫保基金使用效能進一步提升。《規劃》從8個方面提出26條舉措，其中提到，基本醫療保險參保率每年保持在95%左右；所有統籌地區將實現生育津貼直接發放到個人，大力推動商業醫療保險發展等。