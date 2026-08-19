《鍾之日記》小米績後漲，百度卻捱沽

9月18日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



中東局勢未見緩和跡象，環球債息攀升，美股隔晚收黑。恒指跟隨外圍低開逾百點，芯片、AI股齊調整，小米(01810)績後一度漲逾7%，百度(09888)股價受壓。恒指全日表現反覆，最後收報25495，微升23點；主板成交近2532億元。



*滬綜指跌2.4%失三千九，宇樹科技首掛漲4.6倍*



A股市場震盪調整，滬綜指挫2.4%創逾一個月最大單日跌幅，收報3894.42點，失守3900關，深成指也跌5.01%，創業板指挫6.26%，科創50軟6.89%。兩市成交額2.5萬億元人民幣，較上一個交易日放量半成，滬深共4760個股下跌。



「人形機器人第一股」宇樹科技(滬:688836)科創板首秀高開高走，最終收盤價較發行價漲460.34%，報845元；野村發表報告稱，首次覆蓋宇樹科技，給予「買入」評級，目標價370元。野村表示，投資邏輯基於兩大支柱：一是全棧機械設計與自主硬件研發使宇樹具備結構性成本優勢，並轉化為規模化交付能力；二是快速的產品迭代與持續創新使宇樹屢屢領先同業進入新應用場景，在新興需求出現時佔據先發優勢。至於其他機器人概念股則被搶去風頭，多數收低。



此外，半導體整體表現疲弱，板塊指數單日跌近8%。隔夜美股費半指數重挫，投資者紛紛拋售，進行階段性獲利了結。另英國《金融時報》報道，英偉達(US.NVDA)H200芯片已獲准小批量進入中國市場。知情人士稱，最近幾周字節跳動和騰訊(00700)分別獲得約1萬顆H200芯片，另有幾家中國科技企業也可能很快獲批類似規模的芯片供應。



*小米績後升近5%，手機業務困難期近尾聲*



小米集團(01810)公布第二季業績後股價造好，最多升7.3%見28.08元，全日漲4.8%，報27.44元，為表現次佳藍籌。



小米公布，截至6月底止第二季度經調整淨利潤62.19億元人民幣，按年減少42.58%，略低於預期的63.1億元人民幣。總收入1089.22億元人民幣，跌6.07%，略高於預期。毛利率19.8%，按年減少2.7個百分點。至於小米上季智能手機出貨量按年減27%，至3120萬部。



集團總裁盧偉冰坦言，第二季度「挑戰還是頗大」，「存儲成本處於歷史高位，競爭的激烈程度、需求不振等，這些我覺得都存在。」惟他指出，集團的收入、盈利按季均有所改善，營收重回千億元以上，一定程度反映經營韌性。



他透露，下半年將進入旗艦手機密集上市期，決定未來一年手機業務表現，「對於下半年手機業務，我們信心還是足夠的」，「最困難的階段已經可以看到尾聲」，業務更加「可視、可控」。



摩根大通微升小米目標價3.2%，由31元調升至32元，維持「中性」評級。摩通指小米第二季業績符合市場預期，今年第三季盈利可能觸及短期低位，但缺乏明顯催化劑支持股價反彈。美銀下調小米目標價7.5%，由40元降至37元，維持「買入」評級。美銀研究報告指出，小米第二季業績好壞參半，當中經調整純利高於該行預期，但毛利率則遜於預期。



另據內媒報道，在2026世界機器人大會(WRC 2026)上，小米將於今晚首次展示其下一代人形機器人。據悉，小米新一代機器人身高約1.7米，體重66公斤，全身有66個自由度，其中一半自由度集中在手部。該款機器人目前為樣機階段，國內首展後會在歐洲展出。



*百度第二季純利下滑68%，股價跌破90元*



百度(09888)昨日公布第二季度業績，期內總營收同比下滑4.2%至313.25億元人民幣，低於市場預期；經調整淨利潤跌46.3%至25.73億元人民幣，亦遜預期；純利則跌68.3%至23.19億元人民幣。百度今日低開逾12%，最終收挫11.03%，是今日表現第二差藍籌；股價報89.95元，為去年8月29日以來首次跌穿90元。



報告期內，百度一般性業務收入252億元人民幣，同比跌4%。其中，受廣告需求疲軟拖累，在線營銷服務收入同比下降19%至131億元人民幣。與此同時，百度核心AI新業務收入達125億元人民幣，佔一般性業務收入的50%，連續兩季佔比過半。惟AI業務的增長尚未能完全填補傳統廣告業務流失的收入缺口。



百度創始人李彥宏在業績報告中表示，儘管在線營銷業務仍面臨壓力，但核心AI新業務的增長勢頭，進一步印證百度從一家以互聯網為核心的公司轉型為一家以AI為先的公司，亦增強對長期增長潛力的信心。



關於百度在AI搜索的進展，百度管理層承認，當前信息獲取形式的演變加劇了用戶時長爭奪，加之公司在AI搜索商業化上主動保持克制，導致在線營銷業務短期承壓，該趨勢預計將在下半年持續。對於市場關心的崑崙芯上市進程，管理層回應稱，上市流程仍在推進中，一旦有更多可披露信息將第一時間向市場同步。



摩通發表研報指出，百度第二季營運表現大致符合預期，但盈利表現遜於市場預期。第二季資本支出較上季幾乎倍增至114億元人民幣，主要用於AI基礎設施投資。自由現金流由正轉負，錄得80億元的流出。公司透過融資淨籌集174億元人民幣，但自今年1月以來僅向股東回報2.59億美元，引發市場對資本運用效率的疑慮。該行維持對百度「增持」評級及200元目標價。



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