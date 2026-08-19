《Ａ股焦點》國泰海通A升逾1%，上半年淨利潤203億創新高，同比增29%

國泰海通(02611)(滬:601211)昨晚披露2026年半年報。上半年，公司實現營業收入約472億元（人民幣．下同），同比增長97.56%；歸母淨利潤約203億元，同比增長28.74%，經營業績創下同期歷史新高。截至2026年6月末，其資產總額約2.5萬億元，比上年度末增長18.34%。



國泰海通A股今早高開高走，現升1.46%，報18.01元。



從各板塊對營收的貢獻來看，財報顯示，上半年國泰海通機構與交易、財富管理、投資管理業務分別實現營業收入221.76億元、146.55億元、49億元，佔營收比例分別為47.02%、31.07%、10.39%。



與此同時，國泰海通公布了中期分紅方案。公司以實施分紅派息的股權登記日公司總股本扣除公司回購專用證券帳戶持有股份後的股本總額為基數，向A股股東和H股股東每10股分配現金紅利3.0元（含稅），擬分配現金紅利總額為52.54億元（含稅），佔2026年上半年合併報表歸屬於母公司所有者淨利潤的25.93%。

《經濟通通訊社19日專訊》