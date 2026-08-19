《Ａ股焦點》普冉股份上半年淨利同比增1930%超預告，股價仍挫5%

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▷ 子公司SHM納入合併報表貢獻營收23.46億
▷ 業績超預告，股價仍跌5.38%
普冉股份(滬:688766)發布2026年半年度報告，實現營業收入39.59億元(人民幣．下同)，同比增長336.67%；歸屬於上市公司股東的淨利潤8.27億元，同比增長1929.65%。公司第二季度淨利潤5.76億，第一季度淨利潤2.51億，據此計算，第二季度淨利潤環比增長129%。
普冉股份此前發布中報業績預告，預計上半年淨利潤約為8.25億元，同比增長1925.36%。本次公告半年報淨利潤實際同比增長1929.65%，超此前業績預告同比增幅。
普冉股份股價未受提振，今早低開低走，現跌5.38%，報441.68元。
*子公司SHM納入合併報表貢獻營收23.46億元*
普冉股份表示，上半年，受益於全球AI算力建設，存儲芯片市場供給格局的有利變化，通用存儲芯片產品價格呈上行趨勢，疊加公司「存儲+」戰略持續落地MCU、Driver等模擬新產品在工業控制、AIoT領域快速放量，相關產品市場佔有率穩步提升，產品結構持續優化，最終帶動公司上半年整體營業收入較去年同期實現大幅增長。
同時，公司於2025年11月通過現金收購方式，控制珠海諾亞長天存儲技術有限公司51%股權，將其100%全資子公司SkyhighMemoryLimited(簡稱SHM)納入上市公司合併範圍，其營業收入對報告期合併報表的營業收入貢獻約為23.46億元。報告期內，SHM的產品為中高端應用的高性能2DNAND及衍生存儲器，售價及毛利均有較大提升。
《經濟通通訊社19日專訊》
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