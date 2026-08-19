《Ａ股焦點》招商輪船漲3%，中遠海能升1.7%，旗下油輪轉航道接運原油

據《路透》援引消息人士稱，兩家中國航運巨頭招商輪船(滬:601872)及中遠海能(滬:600026)均避開中東關鍵航道，轉赴波斯灣外接運原油。招商輪船午後漲3.2%，中遠海能升1.7%。



報道稱，據業內高管、油輪追蹤機構等透露，在中東衝突持續之際，招商輪船及中遠海能已停止派遣油輪通過該地區兩大海上咽喉要道--霍爾木茲海峽和曼德海峽，轉而在波斯灣外接載原油貨物。

《經濟通通訊社19日專訊》