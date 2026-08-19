【ＡＩ】美機構：中國將數據視為戰略資產進行商業化，或在AI競賽中領先

據《路透》報道，美國國會轄下的美中經濟與安全審查委員會(USCC)在周二（18日）發布的報告中表示，中國正將數據作為一種戰略國家資產進行商業化和貨幣化，以推動人工智能及科技發展，這可能讓中國在AI競賽中取得領先於美國的優勢。報告稱，北京正調動數據以提高生產力，並提升情報收集及軍事能力。



報告指出，美國主要AI企業已基本耗盡公開互聯網數據，用於訓練語言模型；相比之下，中國正系統性收集國內「無法通過網絡抓取的企業、運營及實體世界數據」。這些數據對於訓練用於商業應用、自動駕駛汽車及人形機器人的AI工具至關重要，而人形機器人也是北京推動自上而下創新的重要象徵。



報告以中國先進製造業和工業機器人生態系統為例指出，這些產業能夠提供大量高質量數據，用於具身人工智能(embodied AI)應用，即能夠在現實物理環境中運行的AI系統，例如機器人。這可能讓中國在開發用於商業及軍事用途的機器人軟件方面取得領先於美國的優勢。



委員會副主席奎肯(Mike Kuiken)在接受採訪時表示，過去五年，中國一直能夠整合數據、尋找方法對數據進行標註和完善，同時不斷獲取新數據，並確保這些數據能夠迅速提供給相關機構。他說：「這有助於推動他們的創新生態系統，同時也有助於加強控制。」

《經濟通通訊社19日專訊》