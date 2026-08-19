  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯
AH股新聞

19/08/2026 09:02

【ＡＩ】美機構：中國將數據視為戰略資產進行商業化，或在AI競賽中領先

　　據《路透》報道，美國國會轄下的美中經濟與安全審查委員會(USCC)在周二（18日）發布的報告中表示，中國正將數據作為一種戰略國家資產進行商業化和貨幣化，以推動人工智能及科技發展，這可能讓中國在AI競賽中取得領先於美國的優勢。報告稱，北京正調動數據以提高生產力，並提升情報收集及軍事能力。

　　報告指出，美國主要AI企業已基本耗盡公開互聯網數據，用於訓練語言模型；相比之下，中國正系統性收集國內「無法通過網絡抓取的企業、運營及實體世界數據」。這些數據對於訓練用於商業應用、自動駕駛汽車及人形機器人的AI工具至關重要，而人形機器人也是北京推動自上而下創新的重要象徵。

　　報告以中國先進製造業和工業機器人生態系統為例指出，這些產業能夠提供大量高質量數據，用於具身人工智能(embodied AI)應用，即能夠在現實物理環境中運行的AI系統，例如機器人。這可能讓中國在開發用於商業及軍事用途的機器人軟件方面取得領先於美國的優勢。

　　委員會副主席奎肯(Mike Kuiken)在接受採訪時表示，過去五年，中國一直能夠整合數據、尋找方法對數據進行標註和完善，同時不斷獲取新數據，並確保這些數據能夠迅速提供給相關機構。他說：「這有助於推動他們的創新生態系統，同時也有助於加強控制。」
《經濟通通訊社19日專訊》

【你點睇？】香港高溫破142年歷史紀錄，林超英批暑熱警告形同虛設，你是否贊成現行的工作暑熱警告制度進行檢討？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

中東戰火 | 美伊停戰空窗期屆滿，特朗普：阿曼若礙事，我們會...

18/08/2026 10:17

中東戰火

真知灼見－溫灼培 | 日本10年期債息重上近30年高位

17/08/2026 16:24

貨幣攻略

關稅戰 | 美國擬不遲於周五徵收新關稅，銜接即將到期的臨時1...

22/07/2026 09:59

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金