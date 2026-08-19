《Ａ股焦點》宇樹科技首掛暴漲，王興興身家急升至過千億元，梁文鋒帳面賺超11億

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

宇樹科技(滬:688836)今日登陸上交所科創板，高開629%，報1100元（人民幣．下同），總市值達4449億元。以開盤價計，公司創始人王興興帳面身家飆升至超千億元，超過上市前的對應股權總市值約183.12億元，刷新內地90後創業者的財富紀錄。此前內地《新財富》雜誌發布的2025年90後企業家財富榜顯示，90後首富為影石創新創始人劉靖康，身家202億元。



招股書顯示，王興興直接與間接合計持有公司股份比例為33.3583%（發行前）。按上述持股比例計算，王興興直接及間接持有公司股份合計約1.21億股。以本次發行價150.80元/股計算，其所持股份對應市值約183.1億元。若以開盤價1100元/股的價格計算，市值則高達1331億元。



宇樹科技開盤後漲幅收窄，半日收升486.12%，報883.87元。



*核心技術人員獲股權激勵，帳面身家已過億*



值得一提的是，本次IPO，宇樹科技員工中還出現多位億萬富豪。根據公司持股計劃，王興興所持有的上海宇翼上層合夥份額未來將全部用於公司員工股權激勵（激勵對象不包含王興興本人），計劃自公司上市滿36個月後的兩個自然年度內授予不低於50%，剩餘部分將在員工持股計劃剩餘有效期內完成授予。



截至招股說明書簽署日，已有14名員工獲授激勵份額，對應公司股份592.66萬股，其中11名員工已行權，對應股份511.34萬股。其中，公司機械結構負責人楊知雨、銷服體系負責人陳立、算法與軟件負責人張陽光間接持股比例分別為0.49%、0.26%和0.15%。若按盤中市值3500億元計算，他們持有的公司市值已分別達到17.15億元、9.1億元和5.25億元。



宇樹科技此次發行戰略配售陣容豪華，包括全國社會保障基金理事會、社保基金組合、深度求索(DeepSeek)、中國石油集團昆侖資本、南方電網產融控股、天翼資本（中國電信旗下）、騰訊系上海啟善投資、中證投資等，鎖定期12個月至36個月不等。其中，DeepSeek獲配93.34萬股，佔宇樹科技本次發行數量的2.31%。



多名戰略投資者因股價高開錄得可觀浮盈。例如，梁文鋒旗下深度求索、幻方量化和九章資產通過戰略配售、網下打新合計獲配約119.16萬股。以發行價計算，梁文鋒打新宇樹科技浮盈超11億元。



*美團浮盈超333億元，大疆錯失逾250億元*



雷軍創辦的順為資本關聯方Astrend IV持有1610.6萬股，開盤浮盈超152億元。而美團系是宇樹科技持股比例最高的外部股東，通過漢海信息、成都龍珠、Galaxy Z合計持股數量約3512.36萬股，開盤浮盈超333億元。



值得注意的是，大疆旗下基金曾計劃出資1012.86萬元認購宇樹約17%股份，工商登記已完成，但出資最終未實繳，2019年通過減資程序退出。若該筆投資一直持有，經過後續美團、紅杉、騰訊、阿里多輪增資及IPO發行攤薄之後，估算剩餘股權約6%，按照今日開盤價計算，大疆錯失超250億元。

《經濟通通訊社19日專訊》