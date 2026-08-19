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19/08/2026 10:53

《中國要聞》上海張江高新區：加快半導體材料產業化落地，構建自主算力體系

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 上海張江高新區規劃聚焦集成電路、人工智能產業集群
▷ 加快半導體材料技術攻關及產業化落地
▷ 構建自主算力體系並建設公共算力平台

　　上海市科學技術委員會印發《上海張江高新技術產業開發區發展「十五五」規劃》(以下簡稱《規劃》)。《規劃》提出，聚焦高端芯片設計、工藝製造、核心裝備與材料等產業鏈關鍵環節，圍繞「一體兩翼」(張江核心園、臨港園、嘉定園)核心區建設，強化產業協同，打造集成電路先導產業集群。

　　具體來看，高端芯片設計，支持電子設計自動化(EDA)工具與智能化升級等先進封裝技術體系構建，加快電子設計自動化及集成電路設計模塊創新中心和第五代指令集(RISC-V)創新中心建設。工藝製造，重點推進一批重大產業化項目建設，打造工藝平台。核心裝備與材料，加快建設半導體高端裝備示範園，推進集成電路檢測裝備、先進封裝設備等關鍵裝備研發及產業化，加快第三/四代半導體材料技術攻關和產業化落地。

*提升智能計算能力，突破光計算、類腦等顛覆性芯片架構*

　　《規劃》還提到，聚焦算力、大模型、語料數據、科學智能、應用等重點領域創新，形成以張江核心園、徐匯園、漕河涇園等為示範引領的人工智能先導產業集群。提升智能計算能力，突破光計算、類腦等顛覆性芯片架構，構建超算智算融合、雲邊端協同的自主算力體系，建設浦江公共算力服務平台。發力下一代大模型，開發類腦計算等大模型，建設模速空間、張江人工智能創新小鎮，支持多模態大模型國產算力適配與生態融合。

　　同時，打通語料匯聚與共享體系，建設科學數據中心、高質量語料公共服務平台，完善語料庫與數據集，推進青浦數據中心等平台建設。發展科學智能新範式，加強多學科專業工具模型開發，打造通用科研基座，推動科學智能在多領域應用。實施「模力聚申」行動，推進具身智能技術熟化與實訓場建設，加速在製造、物流、零售、康養、家政等場景落地。
《經濟通通訊社19日專訊》

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