《中國要聞》上海張江高新區：加快半導體材料產業化落地，構建自主算力體系

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上海市科學技術委員會印發《上海張江高新技術產業開發區發展「十五五」規劃》(以下簡稱《規劃》)。《規劃》提出，聚焦高端芯片設計、工藝製造、核心裝備與材料等產業鏈關鍵環節，圍繞「一體兩翼」(張江核心園、臨港園、嘉定園)核心區建設，強化產業協同，打造集成電路先導產業集群。



具體來看，高端芯片設計，支持電子設計自動化(EDA)工具與智能化升級等先進封裝技術體系構建，加快電子設計自動化及集成電路設計模塊創新中心和第五代指令集(RISC-V)創新中心建設。工藝製造，重點推進一批重大產業化項目建設，打造工藝平台。核心裝備與材料，加快建設半導體高端裝備示範園，推進集成電路檢測裝備、先進封裝設備等關鍵裝備研發及產業化，加快第三/四代半導體材料技術攻關和產業化落地。



*提升智能計算能力，突破光計算、類腦等顛覆性芯片架構*



《規劃》還提到，聚焦算力、大模型、語料數據、科學智能、應用等重點領域創新，形成以張江核心園、徐匯園、漕河涇園等為示範引領的人工智能先導產業集群。提升智能計算能力，突破光計算、類腦等顛覆性芯片架構，構建超算智算融合、雲邊端協同的自主算力體系，建設浦江公共算力服務平台。發力下一代大模型，開發類腦計算等大模型，建設模速空間、張江人工智能創新小鎮，支持多模態大模型國產算力適配與生態融合。



同時，打通語料匯聚與共享體系，建設科學數據中心、高質量語料公共服務平台，完善語料庫與數據集，推進青浦數據中心等平台建設。發展科學智能新範式，加強多學科專業工具模型開發，打造通用科研基座，推動科學智能在多領域應用。實施「模力聚申」行動，推進具身智能技術熟化與實訓場建設，加速在製造、物流、零售、康養、家政等場景落地。

《經濟通通訊社19日專訊》