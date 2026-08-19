《中國要聞》全民醫保「十五五」規劃發布：大力推動商業醫療保險發展

國家醫保局今日公布《全民醫療保障「十五五」規劃》（以下簡稱《規劃》），明確未來五年目標：到2030年，基本醫保公共服務可及性進一步增強，醫保安全保障能力鞏固提升，醫保基金使用效能進一步提升。《規劃》從8個方面提出26條舉措，著力構建一張覆蓋全民、統籌城鄉、公平統一、安全規範、可持續的多層次醫療保障網。



《規劃》提出，「十五五」期間基本醫療保險參保率每年保持在95%左右；長期護理保險制度覆蓋所有統籌地區；基本醫療保險目錄內住院費用基金支付比例職工基本醫療保險穩定在80%左右，城鄉居民基本醫療保險穩定在70%左右；即時結算基本醫療保險基金支出覆蓋率從2025年的70%左右提高到80%以上；所有統籌地區將實現生育津貼直接發放到個人。



另外，大力推動商業醫療保險發展。積極支持商業醫療保險在多層次醫療保障體系中更好發揮作用，提升服務保障水平。鼓勵商保與基本醫保銜接互補、差異化發展。聚焦群眾多樣化需求，支持商保豐富產品供給。在風險可控、經營可持續基礎上，積極將醫療新技術、新服務、新藥品、新器械應用納入商保保障。依法依規推進基本醫保與商保數據共享、同步結算，支持商保快賠直賠。

《經濟通通訊社19日專訊》