【ＡＩ】星動紀元物流機器人WRC現場展示分揀快遞，最快每小時2000件

世界機器人大會(WRC 2026)今日在北京北人亦創國際會展中心開幕。據《新浪科技》報道，星動紀元研發的物流分揀具身機器人在現場展示高效分揀快遞--自主識別不同規格、大小、材質和重量的快遞包裹，並快速完成抓取、翻面、放置到傳送帶等一系列操作。現場人員介紹，這款機器人目前分揀快遞的速度能達到每小時1200件，內部極限測試達到每小時2000件。



現場工作人員又介紹，目前星動紀元已完成PMF(產品市場契合)驗證，跑通從技術研發到實現批量交付的商業化落地閉環，相關物流分揀機器人已與中國郵政、順豐(06936)(深:002352)等內地頭部物流企業達成深度合作，批量部署於全國5省市10多個物流中心並常態化運營。



*孵化自清華大學，傳計劃赴港IPO*



公開資料顯示，星動紀元成立於2023年8月，是清華大學唯一持股的具身智能企業，創始人陳建宇是清華大學博士生導師、助理教授。星動紀元主要研發通用人形機器人，自研硬件佔比超95%，擁有全尺寸雙足人形機器人、服務人形機器人、全直驅靈巧手三大產品線。



外電近日報道指，星動紀元正計劃在香港進行首次公開招股，預計集資8億至10億美元。該公司今年5月完成超過2億美元融資，由順豐集團領投，紅杉中國、鼎暉投資及高瓴等機構參與；早期投資者亦包括阿里巴巴(09988)及吉利資本。

《經濟通通訊社19日專訊》