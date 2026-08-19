【ＡＩ】宇樹多款機器人現身WRC，G1展示打乒乓、跳舞等，載人機甲GD01也到場

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世界機器人大會(WRC 2026)今日於北京北人亦創國際會展中心開幕。宇樹科技(滬:688836)攜多款最新發布的人形機器人、四足機器人亮相大會，通過多類型機器人協同演示、全自主AI集群表演以及新一代動態運動能力展示，全面呈現機器人從單體智能向群體智能、從運動控制向自主協同加速演進的最新進展。



據《新浪科技》報道，宇樹多台G1人形機器人與As2、As2-W、A2、A2-W等不同形態的四足及輪足機器人組成機器人集群，使用自研AI群控系統完成統一編排與協同運動，並通過群控系統呈現整齊流暢的集群舞蹈表演。



量產級人形機器人G1與新一代全尺寸人形機器人H2還分別帶來全新的格鬥動作展示，展現人形機器人在動態平衡、全身協調以及高速運動控制方面的技術進展。同時，G1在現場進行乒乓球互動展示。通過對來球位置與運動狀態的實時感知，機器人可完成正手、反手、跨步擊球等動作，並根據來球動態調整擊球動作與身體姿態，實現連續回球與人機對打。



值得一提的是，宇樹科技首次將載人機甲GD01帶來WRC現場。據了解，GD01是宇樹科技推出的量產版載人變形機甲，整機高度約3米，載人後整機重量約500公斤。依托宇樹在足式機器人領域積累的運動控制技術，GD01採用自研高精密伺服驅動系統及高強度結構設計，並通過變形控制算法實現不同機器人形態之間的穩定切換。區別於以往機器人產品形態，GD01將機器人技術與載人裝備相結合，為文旅展示、特種作業等潛在應用場景提供了新的想象空間。



宇樹科技今日也正式於科創板上市，開盤價1100元(人民幣．下同)/股，較發行價漲629.44%，市值達4449.11億元。隨後漲幅收窄，截至今日收盤，漲460.3%，報845元。

《經濟通通訊社19日專訊》