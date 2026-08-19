《中國要聞》上海對17名跨境人口販賣集團疑犯提起公訴，涉王星被誘騙至緬甸一案

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據《央視新聞》報道，上海市人民檢察院第二分院近日依法審查後，對17名跨境人口販賣集團成員以涉嫌拐賣婦女罪、非法拘禁罪、搶劫罪、綁架罪等，向上海市第二中級人民法院提起公訴。



檢察院查明，該跨境人口販賣集團成員王某軍、張某飛、毋某龍等17人，盤踞緬甸妙瓦底地區，以出賣人口為目的，以出國務工為誘餌，誘騙中國境內公民王某等被害人至境外，依托武裝人員強行押送至緬甸妙瓦底地區，並對眾多被害人實施搶劫、毆打、非法拘禁，對其中部分女性被害人實施奸淫和強迫賣淫，並轉賣至緬甸電詐園區從事電詐活動。檢察院根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等相關規定對該17人提起公訴。



案中被誘騙的受害人王某，即內地演員王星。王星於2024年12月底在微信群中看到一則赴泰國曼谷拍攝影片的通告，遂根據通告內容添加副導演「顏十六」微信，溝通赴泰國曼谷拍戲事宜。2025年1月3日，王星抵達泰國曼谷機場後，坐上「顏十六」安排的車輛，並被送至緬甸妙瓦底「阿波羅」園區，隨後又被販賣至「環亞」、「凱旋」等多個電詐園區。1月5日晚，王星女友在社交媒體發帖求助稱，王星在泰緬邊境失聯，事件旋即引發中泰社會廣泛關注。



同月6日，中國駐泰國清邁總領館回應稱，正與泰國有關方面及家屬密切溝通，積極提供必要的協助，全力查找當事人下落。7日，總領館再發消息稱，已於當日下午從泰國達府移民局獲悉，該局已接到在泰緬邊境失聯的王星。8日，泰國警方確認，王星被騙出國參與選角，經泰國前往鄰國，但到達鄰國後發現被騙；後續計劃在1至2天內將其送回中國。王星最終在1月11日搭機返抵上海浦東國際機場。



公安部隨後於同月17日發布消息稱，全力解救在泰緬邊境失聯被困中國公民，開展相關案件偵查調查；26日再發布消息指，王星案的重要犯罪嫌疑人顏某磊（網名「顏十六」）到案。涉案的10名重要疑犯則在2025年2月於泰國被捕，之後被押解回中國。

《經濟通通訊社19日專訊》