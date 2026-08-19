【大國博弈】禾賽科技告贏美國國防部有望移出「涉軍企業」清單，法院指「列名缺正當依據」

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據《觀察者網》報道，當地時間8月18日，禾賽科技(02525)在針對美國國防部1260H「中國涉軍企業」清單提起的訴訟中獲勝。美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院推翻了此前地方法院支持美國國防部的一審判決，並將案件發回，要求美國國防部補辦相關程序重新處理禾賽的列名事項。



對於上訴判決結果，禾賽方面表示，此次裁決再次明確了正當程序保障的重要性。禾賽始終堅持公司是一家獨立運營的上市企業，專注於民用激光雷達技術的研發與商業化應用，將禾賽列入相關清單缺乏正當依據。接下來，禾賽將按照法院要求的程序，充分陳述事實和立場，維護公司的合法權益。



根據判決結果，由三名法官組成的合議庭一致裁定，美國國防部在將禾賽認定為「中國軍事公司」時，違反了美國憲法第五修正案所保障的正當程序權利。法院指出，在作出最終列名決定前，美國國防部既沒有提前通知禾賽，也沒有向禾賽披露其擬依賴的非保密材料，更未給予禾賽有意義的回應機會。



*裁決未直接要求將禾賽從1260H清單中移除*



值得注意的是，此次裁決並未直接要求將禾賽從1260H清單中移除。2024年1月，美國國防部更新1260H清單，首次將禾賽科技列入其中。2024年5月，禾賽正式向美國華盛頓聯邦法院提起訴訟。同年8月，美國國防部決定將禾賽科技從1260H清單中移除。2024年10月，在移出清單僅兩個月後，美國國防部再次將禾賽科技列入1260H清單。



今年6月，美國國防部發布的新版1260H清單，再次將禾賽列入其中；直至8月18日，禾賽上訴獲勝，美國國防部被法院要求補辦相關程序，重新處理禾賽的列名事項。



禾賽科技是一家激光雷達研發與製造企業，其產品主要應用於自動駕駛汽車和無人駕駛技術。

《經濟通通訊社19日專訊》