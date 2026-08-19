《Ａ股行情》滬綜指半日跌近2%，創業板指挫約5%，存儲芯片、機器人領跌

A股市場震盪下調，三大指數低開低走，滬指半日跌1.96%報3912.17點，深成指跌3.97%，創業板指挫4.98%；滬深兩市上午成交16182億元（人民幣．下同），較上個交易日少182億元或1%，個股跌多升少，兩市超4600隻個股走頹。



從板塊來看，半導體芯片股跌幅靠前，華虹宏力(滬:688347)跌10.4%，神工股份(滬:688233)挫14%。費城半導體指數周二（18日）暴跌，投資者紛紛拋售此前受人工智能需求激增推動而大漲的股票。因中東局勢不確定性推動公債收益率升至數年高位，借貸成本升降低了投資者願為科企潛在利潤增長支付的價格。



人形機器人概念股普跌，宇樹科技(滬:688836)科創板首秀，搶去大部分市場焦點。宇樹科技開盤報1100元，較發行價150.8元飆漲6.3倍，半日漲逾486%，報883.87元。本次上市正值2026世界機器人大會在北京開幕之際，成為檢驗機器人二級市場熱度的一塊「試金石」。



另外，石油、煤炭板塊逆勢走強，航運股亦見升幅，地產股部分衝高，國務院修改住房公積金管理條例，拓寬提取和使用範圍，新增裝修自住住房、支付自住住房物業費等可以提取住房公積金的情形。

《經濟通通訊社19日專訊》