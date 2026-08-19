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AH股新聞

19/08/2026 15:04

《Ａ股行情》滬綜指收跌2.4%失三千九，宇樹科技首日漲4.6倍

　　A股全日震盪調整，滬綜指挫2.4%創逾一個月最大單日跌幅，收報3894.42點，失守3900關，深成指也跌5.01%，創業板指挫6.26%，科創50軟6.89%。兩市成交額2.5萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日放量1102億元或半成，滬深共4760個股下跌。

　　中國「人形機器人第一股」宇樹科技(滬:688836)科創板首秀高開高走，最終收盤價較發行價漲460.34%，報845元；野村發表報告稱，首次覆蓋宇樹科技，給予「買入」評級，目標價370元。野村報告表示，投資邏輯基於兩大支柱：一是全棧機械設計與自主硬件研發使宇樹具備結構性成本優勢，並轉化為規模化交付能力；二是快速的產品迭代與持續創新使宇樹屢屢領先同業進入新應用場景，在新興需求出現時佔據先發優勢。至於其他機器人概念股則被搶去風頭，多數收低。

　　此外，半導體整體表現疲弱，板塊　指數單日跌近8%。隔夜美股費半指數重挫，投資者紛紛拋售，進行階段性獲利了結。另英國《金融時報》報道，英偉達(US.NVDA)H200芯片已獲准小批量進入中國市場。知情人士稱，最近幾周字節跳動和騰訊(00700)分別獲得約1萬顆H200芯片，另有幾家中國科技企業也可能很快獲批類似規模的芯片供應。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004588.70-2.90　
上證指數3894.42-2.4012181.10
深證成指13890.15-5.0112929.30
創業板指3473.49-6.26　
科創501667.52-6.89　
B股指數280.63-0.441.12
深證B指1159.64-0.960.62

《經濟通通訊社19日專訊》

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