《Ａ股焦點》一鳴食品開盤跌停，稱股價若再異常上漲或申請停牌核查

一鳴食品(滬:605179)18日晚間發布公告稱，公司股票自2026年7月10日至2026年8月18日，發生5次股票交易異常波動情形，8月18日又觸及嚴重異常波動指標，短期上漲幅度較大。公司股價於8月18日漲停，期間換手率明顯放大，鑑於市場交易情緒，可能存在短期快速上漲後大幅下跌的風險。



公告表示，公司目前經營正常，基本面未發生重大變化，但外部流通盤較小，存在非理性炒作風險。公司提醒投資者注意二級市場交易風險，如股價進一步異常上漲，可能申請停牌核查。



一鳴食品最近16個交易日（7月28日至8月18日）錄得11個漲停板，累計漲幅達191.84%。截至8月18日收盤，一鳴食品報38.61元（人民幣．下同）/股，總市值155億元。不過，該股今日開盤即跌停，報34.75元。



有分析認為，一鳴食品遭炒作，與「諧音梗」有關。國產存儲龍頭長鑫科技7月27日上市，公司董事長名為朱一明，而一鳴食品正是在此時開始遭瘋狂炒作，在28日開啟「漲停之旅」。而除了諧音梗，更多是該公司流通盤小，只有0.84億股，截至18日收盤流通市值僅32億，主力或莊家很小的資金就能迎來瘋狂炒作。

《經濟通通訊社19日專訊》