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19/08/2026 10:21

【ＡＩ】2026世界機器人大會今起一連五天北京舉行，首發逾300件新品

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2026世界機器人大會今起北京舉行五天，主題「人機共生，產需共融」
▷ 博覽會參展企業300多家，首發新品逾300件
▷ 展區設四大館，展示生產製造、物流零售等應用場景

　　2026世界機器人大會今日在北京開幕，為期五天，主題為「人機共生，產需共融」。

　　據介紹，2026世界機器人大會包含主論壇、博覽會，以及70多場同期活動，獲30家國際機構支持。博覽會參展企業300多家，較去年增加69%，包括宇樹科技(滬:688836)、星海圖、優必選(09880)、銀河通用、智身科技等代表性企業；預計展品超3000件，其中首發新品300多件。

　　展會設四大展館（智創館、智合館、智造館、智趣館）。人形機器人整機廠商將圍繞「機器人+應用場景」集中呈現機器人在生產製造、餐飲零售、醫療康養、應急救援等場景下的應用解決方案，覆蓋機器人全產業鏈的核心零部件企業也將亮相博覽會。

　　其中，京東(09618)將在智創館整合物流、零售、工業、家政等應用場景，打造「未來人機共生新範式」超級展區。AMD、SMC、英飛凌等國際企業將在智合館展示芯片、控制、驅動等領域的技術與解決方案。智造館聚焦產業鏈關鍵環節，綠的諧波(滬:688017)、臥龍電驅(滬:600580)等零部件企業將展示核心零部件領域的創新突破。智趣館將有加速進化、莫刻機器人、泓柯智行等企業帶來機器人趣味表演。

　　大會將發起「全球機器人應用探索計劃」，招募量產產品對接給全球創新團隊無償使用。此外，大會首次打造的「機器人消費街」，將為觀眾帶來「科技+美食+文創」的沉浸體驗。
《經濟通通訊社19日專訊》

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