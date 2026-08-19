【ＡＩ】2026世界機器人大會今起一連五天北京舉行，首發逾300件新品

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2026世界機器人大會今日在北京開幕，為期五天，主題為「人機共生，產需共融」。



據介紹，2026世界機器人大會包含主論壇、博覽會，以及70多場同期活動，獲30家國際機構支持。博覽會參展企業300多家，較去年增加69%，包括宇樹科技(滬:688836)、星海圖、優必選(09880)、銀河通用、智身科技等代表性企業；預計展品超3000件，其中首發新品300多件。



展會設四大展館（智創館、智合館、智造館、智趣館）。人形機器人整機廠商將圍繞「機器人+應用場景」集中呈現機器人在生產製造、餐飲零售、醫療康養、應急救援等場景下的應用解決方案，覆蓋機器人全產業鏈的核心零部件企業也將亮相博覽會。



其中，京東(09618)將在智創館整合物流、零售、工業、家政等應用場景，打造「未來人機共生新範式」超級展區。AMD、SMC、英飛凌等國際企業將在智合館展示芯片、控制、驅動等領域的技術與解決方案。智造館聚焦產業鏈關鍵環節，綠的諧波(滬:688017)、臥龍電驅(滬:600580)等零部件企業將展示核心零部件領域的創新突破。智趣館將有加速進化、莫刻機器人、泓柯智行等企業帶來機器人趣味表演。



大會將發起「全球機器人應用探索計劃」，招募量產產品對接給全球創新團隊無償使用。此外，大會首次打造的「機器人消費街」，將為觀眾帶來「科技+美食+文創」的沉浸體驗。

《經濟通通訊社19日專訊》