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AH股新聞

19/08/2026 15:06

【ＡＩ】墨奇智能亮相世界機器人大會，正式推出MORPHI KINO家庭服務輪式機器人

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 墨奇智能於2026世界機器人大會推出MORPHI KINO家庭服務輪式機器人
▷ 機器人應用酒店場景訓練，已與酒店物流集團達成合作
▷ 公司獲阿里騰訊投資，天使輪融資超10億元人民幣，估值70億元

　　2026世界機器人大會今日在北京開幕。《新浪科技》報道，深圳具身智能企業墨奇智能(MORPHI)首次在國內系統亮相，公開展示其新近發布的具身智能模型架構MoRA，並正式推出適配家庭長程任務的MORPHI KINO輪式機器人。

　　據介紹，該款機器人面向家庭服務場景，並首先選擇酒店場景作為實際訓練場景，後續將發展至公寓場景再到最終的家庭場景。現場負責人表示，目前企業已和部分酒店集團、物流集團達成合作，並已有在談訂單。

　　不久前，墨奇發布了其自研具身智能模型架構MoRA （MORPHI Reasoning and Autonomy），並系統性提出Agentic-Native的具身模型技術路線：為了實現更好的長時序任務執行能力，讓Agentic能力原生存在於策略模型中。目前，墨奇已積累3萬小時真實場景數據，計劃今年完成15萬至20萬小時數據儲備，持續為MoRA模型迭代供給高質量訓練素材。

*成立僅1年，阿里騰訊同時投資*

　　墨奇智能2025年8月由高文禮、黃青虯聯合創立。CEO高文禮具備多年華為海外市場管理經驗，還是跨境物流企業iMile聯合創始人，負責企業商業化布局；CTO黃青虯是華為「天才少年」，曾任華為車BU智駕AI部門負責人，主導多代華為ADS智能駕駛算法研發。

　　墨奇智能今年7月官宣完成總額超10億元人民幣天使輪系列融資，投後估值突破70億元人民幣，創內地具身智能賽道公開披露首輪融資規模新高。該輪融資由阿里巴巴(09988)、騰訊(0700)聯袂投資，多家一線創投機構聯合參投，資金將用於通用人形機器人與具身智能全棧技術研發，推進樣機迭代與商業場景落地。
《經濟通通訊社19日專訊》

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