【ＡＩ】路透：奇瑞旗下墨甲機器人籌備上市，瞄準海外警務市場

據《路透》報道，中國最大汽車出口商奇瑞汽車(09973)旗下墨甲機器人總經理張貴兵周三表示，隨著中國快速發展的人形機器人行業競爭日益激烈，該公司正籌備首次公開發行(IPO)，以為未來增長和投資提供資金支持。



兼任奇瑞國際業務總裁的張貴兵今日在北京舉行的世界機器人大會期間告訴《路透》，墨甲機器人正就潛在的上市地點進行洽談，並預計明年將大幅增加人形機器人的交付量，以期躋身 全球機器人巨頭之列。他表示，「我們目前正在進行相關準備工作……並正在與多個(IPO)地點進行討論」，並指上市既能為未來的技術投資提供資金支持，也有助於提升公司治理水平、透明度和運營規範。



報道指，張貴兵拒絕透露潛在上市的時間表或地點等細節。報道並稱，這一舉措正值投資者對中國機器人行業熱情高漲之際。中國最知名的人形機器人製造商宇樹科技(滬:688836)今日在上交所科創板上市首日股價飆升近六倍；與此同時，機器人初創企業鹿明機器人也向《路透》表示，公司也在考慮明年上市。



*墨甲計劃明年全球交付1萬台機器人*



墨甲機器人由奇瑞汽車於2025年1月孵化，已在全球交付超過3000台機器人，其中2000台在海外，業務遍及60多個國家和地區。張貴兵表示，公司計劃明年在全球交付10000台機器人，最終目標是躋身世界頂級機器人公司之列。



今年早些時候，墨甲推出了人形警用機器人，目前已有110台在中國多個城市投入使用，協助開展交通管理、人流疏導以及公共安全宣傳等工作。張貴兵表示，公司是在發現交警經常需要在惡劣環境下工作後，看到了交通管理領域的應用前景。機器人可以幫助解決此類崗位的勞動力短缺問題，而且在海外，尤其是在中東和東南亞等地區，這種需求可能更大，因為這些地區的高溫和強降雨天氣使交管工作更具挑戰性。

《經濟通通訊社19日專訊》