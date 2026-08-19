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19/08/2026 18:09

【ＡＩ】北京人形機器人創新中心CEO熊友軍：未來會有上市計劃

　　2026世界機器人大會(WRC 2026)今日在北京開幕。據《新浪科技》報道，北京人形機器人創新中心CEO熊友軍在與媒體交流時表示，宇樹科技的上市是A股人形機器一個好的範例，「我最大的感受是以後可能會有更多的資源往這個產業裏面去投入，然後大家看到更好的一個案例，對這個產業都會非常好」。

　　談及以後是否有上市計劃，報道指，熊友軍對此給予肯定，並稱「我們本質上是一個公司，同時也是一個國家平台，所以在要完成國家使命的基礎上，我們當然也希望能夠可持續的發展」。

　　北京人形機器人創新中心由優必選(09880)、京城機電(00187)(滬:600860)、小米機器人、亦莊機器人等機器人行業領軍企事業單位，於於2023年11月聯合組建，是內地首家具身智能軟硬件全棧科技公司，聚焦於具身智能機器人核心技術、產品研發和應用落地，圍繞通用機器人平台「具身天工」和通用具身智能平台「慧思開物」兩大核心任務開展攻堅。天工Ultra人形機器人曾在去年4月北京舉行的全球首個人形機器人半程馬拉松上，以2小時40分42秒的成績奪冠。
《經濟通通訊社19日專訊》

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