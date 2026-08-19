華能國電(00902)中期盈利縮水28%不派息，收入跌近半成

華能國電(00902)(滬:600011)公布，截至6月30日止中期盈利68.7億元（人民幣．下同），跌28.3%，每股盈利37分，不派中期股息。



該集團指，收入1069億元，跌4.6%，營業利潤144億元，跌17%。



該集團指，內地各運行電廠按合併報表口徑累計完成上網電量1995.78億千瓦時，下降2.97%；境內電廠平均利用小時為1358小時，減少145小時。該集團風電和光伏裝機容量持續增長，但受全國新能源裝機容量增長擠佔存量機組發電空間影響，集團發電利用小時按年下降，疊加煤電機組裝機份額降低，整體電量下降。該集團抬累計採購煤炭8474萬噸，下降2.8%；境內除稅發電耗用標煤單價為每噸891.02元，下降2.84%。



該集團指，預計下半年全國電力供需總體平衡趨鬆，但受氣溫極端性、水風光資源時空分布不均等因素影響，局部高峰時段可能存在缺口，需依託跨省跨區互濟予以填補。於6月底，負債總額4076.1億元，比年初增長1.87%；資產負債率為65.20%，比年初上升0.63個百分點。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社19日專訊》