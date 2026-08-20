《Ａ股異動》康希諾A漲停，現報64.43元人民幣

康希諾A股(滬:688185)現漲停，報64.43元(人民幣．下同)，升20%，最低價64.43元；成交83.8萬股，成交金額5399萬元；換手率0.7%。
康希諾H股(06185)升15%，報26.84港元，最高價26.84港元，最低價26.84港元；成交14.46萬股，成交金額388.11萬港元。康希諾A股較H股呈177.5%溢價。
《經濟通通訊社20日專訊》
【你點睇？】香港高溫破142年歷史紀錄，林超英批暑熱警告形同虛設，你是否贊成現行的工作暑熱警告制度進行檢討？ ► 立即投票
20/08/2026 09:26
康希諾A股(滬:688185)現漲停，報64.43元(人民幣．下同)，升20%，最低價64.43元；成交83.8萬股，成交金額5399萬元；換手率0.7%。
康希諾H股(06185)升15%，報26.84港元，最高價26.84港元，最低價26.84港元；成交14.46萬股，成交金額388.11萬港元。康希諾A股較H股呈177.5%溢價。
《經濟通通訊社20日專訊》
【你點睇？】香港高溫破142年歷史紀錄，林超英批暑熱警告形同虛設，你是否贊成現行的工作暑熱警告制度進行檢討？ ► 立即投票
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
指數N