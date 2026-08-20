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AH股新聞

20/08/2026 09:26

《Ａ股異動》康希諾A漲停，現報64.43元人民幣

　　康希諾A股(滬:688185)現漲停，報64.43元(人民幣．下同)，升20%，最低價64.43元；成交83.8萬股，成交金額5399萬元；換手率0.7%。

　　康希諾H股(06185)升15%，報26.84港元，最高價26.84港元，最低價26.84港元；成交14.46萬股，成交金額388.11萬港元。康希諾A股較H股呈177.5%溢價。
《經濟通通訊社20日專訊》

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